Naklejki umieszczane w wagonach PKP Intercity wzbudziły dociekliwość internautów
Jak opisuje portal Spider’s Web, uwagę internautów zwróciła naklejka umieszczona na jednym z wagonów PKP Intercity. Widnieje na niej informacja, że na pojeździe ustanowiono zastaw na rzecz Skarbu Państwa. Fotografia została opublikowana na facebookowej grupie „Kolejowa Grupa Wagony”, a następnie zaczęła krążyć także w serwisie X. Komunikat wzbudził sporo emocji. Część komentujących dopatrywała się w nim nawet dowodu na rzekomą likwidację państwowego majątku.
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PKP Intercity wyjaśniło, że tabliczki znajdują się w taborze objętym zastawem rejestrowym. Stanowi on zabezpieczenie gwarancji wystawionych przez Skarb Państwa. Obowiązek odpowiedniego oznaczenia wagonów wynika z umów zawartych z Ministerstwem Finansów.
Gwarancje zabezpieczają długoterminowe kredyty udzielone przewoźnikowi przez Europejski Bank Inwestycyjny, które zostały przeznaczone na zakup i modernizację pociągów.
Europejski Bank Inwestycyjny udzielił PKP Intercity kredytu w wysokości 2 mld zł, czyli około 434 mln euro. Zgodnie z zapowiedziami finansowanie ma pozwolić na zmodernizowanie do 2028 r. ponad 30 proc. całego taboru przewoźnika.
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