84 pary jednopłciowe dokonały transkrypcji swoich aktów małżeństwa zawartego za granicą, korzystając z nowych wzorów – poinformował w sobotę wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dodał, że chodzi o 33 małżeństwa kobiet i 51 małżeństw mężczyzn. W ubiegłą niedzielę weszły w życie przepisy umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych w polskich Urzędach Stanu Cywilnego.

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Rejestracja małżeństw jednopłciowych w Polsce

„Mija pierwszy tydzień prawdziwej godności, równości i szacunku. 84 pary jednopłciowe dokonały transkrypcji swoich aktów małżeństwa zawartego za granicą, korzystając z nowych wzorów. 33 małżeństwa kobiet i 51 małżeństw mężczyzn” – przekazał w sobotę minister Gawkowski we wpisie na platformie X.

W jego ocenie „państwo zdało egzamin”. „Respektuje prawo, zapewnia równe traktowanie. Nie zabrania kochać swojej rodziny, bez względu na to, kto kogo za rodzinę uznaje” – dodał. Wskazał również, że jest to „dobra wiadomość dla Polski”. „To szczęście, którego nie pozwolimy już nikomu odebrać!” – zaznaczył minister.

Nowe wzory dokumentów w USC. Podstawa prawna i wyroki TSUE

23 sierpnia minęły trzy miesiące od opublikowania rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Rozporządzenie wprowadza trzy różne formy dokumentów, uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński – kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna.

Odpowiednie określenia uzupełniły obowiązujące wcześniej nazwy rubryk „dane kobiety” i „dane mężczyzny”. Opracowanie regulacji było konieczne po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego.