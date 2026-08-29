O cyberataku na oprogramowanie MyDr, wykorzystywane przez około 12 tys. placówek medycznych, poinformował 10 sierpnia portal Zaufana Trzecia Strona. Przestępcy mogli uzyskać dostęp do danych nawet 19 mln osób. System służy m.in. do obsługi dokumentacji medycznej, recept i skierowań.

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Po tym zdarzeniu Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało zmianę prawa i uszczelnienie przepisów. Na razie uruchomiło serwis Bezpieczne Dane (bezpiecznedane.gov.pl), w którym – po zalogowaniu - można sprawdzić, czy nasz PESEL lub adres e-mail są bezpieczne po wycieku z MyDr. Co ważne, przy okazji możemy sprawdzić także inne wycieki zarejestrowane przez rządowy serwis.

Jak zastrzega serwis Bezpieczne Dane, w przypadku wycieku z MyDr w systemie potwierdzimy jedynie, czy nasze dane znalazły się w wycieku. „Nie posiadamy i nie udostępniamy informacji o placówkach medycznych, których dotyczy wyciek, ani o zakresie danych, które przechowywały i które zostały ujawnione w wyniku wycieku. Tych informacji może udzielić placówka medyczna" - czytamy na stronie serwisu.

Jak sprawdzić swój PESEL w serwisie Bezpieczne Dane krok po kroku

Przede wszystkim trzeba podkreślić, że skorzystanie z serwisu może być w najbliższym czasie utrudnione, prawdopodobnie ze względu na dużą ilość zapytań. Z naszego testu wynika, że wyszukiwarka się zacina albo pokazuje w wynikach inne odpowiedzi niż pozostałe opcje dotarcia do informacji o naszych danych. Podajemy zatem jak dotrzeć do wyników okrężną drogą.

Na stronie https://bezpiecznedane.gov.pl/ znajdziemy krótką informację o wycieku z MyDr i link do logowania do serwisu za pośrednictwem m.in. aplikacji mObywatel, bankowości elektronicznej, e-Dowodu i Profilu Zaufanego. Po zalogowaniu na stronie trzeba kliknąć w zakładkę „Historia wycieków”, gdzie pokaże się lista dotychczas monitorowanych wycieków. Nad nią znajdziemy link „Sprawdź swoje wycieki”. Po kliknięciu w niego pokaże się, w ilu incydentach wyciekły nasze dane. Oznaczony jest też ich rodzaj i źródło wycieku. Użytkownik znajdzie też zalecenia, co należy zrobić, by nasze dane zabezpieczyć przed nieuprawnionym użyciem.

W serwisie Bezpieczne Dane można wyszukać tylko te dane, które są monitorowane. Z automatu monitorowany jest numer PESEL. Jeśli chcemy, żeby w przyszłości monitorowanie objęło też adres e-mail, trzeba to zaznaczyć na swoim profilu w serwisie. Przewidziane jest też monitorowanie numeru telefonu, ale na razie ta opcja jest wyłączona.