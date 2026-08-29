Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 28 na 29 sierpnia:

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USA przejmują kontrolę nad wenezuelską ropą. Trump ogłasza historyczny układ

Stany Zjednoczone zawarły porozumienie z Wenezuelą, na mocy którego przejmą kontrolę nad większością potwierdzonych rezerw ropy naftowej w tym kraju. Informację przekazał prezydent Donald Trump we wpisie na platformie Truth Social, nazywając umowę „największą transakcją naftową w historii świata”.

Czytaj więcej Ropa Donald Trump sięga po ropę Wenezueli. Gigantyczna transakcja Najpierw aresztowanie i porwanie wenezuelskiego dyktatora, teraz sięgnięcie po zasoby ropy. Stany Zjednoczone mogą przejąć dziesiątki miliardów bar...

Z ustaleń wynika, że porozumienie zagwarantuje USA kontrolę nad ponad 65 miliardami baryłek surowca bez obciążania amerykańskich podatników. Sekretarz stanu Marco Rubio poinformował z kolei, że umowa ma przynieść Wenezueli inwestycje rzędu 100 miliardów dol.. Donald Trump podkreślił, że dostęp do wenezuelskich złóż pozwoli obniżyć światowe ceny ropy naftowej, utrzymujące się na wysokim poziomie w związku z konfliktem z Iranem. W mediach pojawiają się jednak doniesienia, że w negocjacjach pośredniczyli prywatni inwestorzy objęci postępowaniami dotyczącymi prania brudnych pieniędzy.

Szef PKOl Radosław Piesiewicz aresztowany na trzy miesiące. Nocne posiedzenie katowickiego sądu

Decyzją katowickiego sądu szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie. Nocne posiedzenie w sprawie wniosku prokuratury rozpoczęło się około północy i trwało do godziny piątej rano w sobotę.

Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z problemami giełdy Zondacrypto. Według śledczych w 2025 r. miał powoływać się na wpływy w UOKiK i przyjmując zegarek o wartości 170 tys. zł, podjąć się załatwienia sprawy dla szefa kryptowalutowego serwisu. Chodziło o postępowanie UOKiK dotyczące tej giełdy kryptowalut. Drugi zarzut dotyczy nakłaniania do wypłaty środków z giełdy w momencie, gdy traciła ona płynność. Podejrzany nie przyznaje się do winy. Podczas doprowadzenia do sądu twierdził, że jest poszkodowany i stracił 200 tys. euro.

Czytaj więcej Przestępczość Trzymiesięczny areszt dla Radosława Piesiewicza W sobotę nad ranem zakończyło się kilkugodzinne posiedzenie katowickiego sądu, który rozpoznawał wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie szef...

W ramach czynności prokuratura zabezpieczyła w domu oraz w siedzibie PKOl m.in. wartościowy zegarek, aparat telefoniczny oraz gotówkę w kwocie około 34 tys. zł.

Rosyjski atak na obwód kijowski. Pożary i eksplozje pod Kijowem

W piątek wieczorem doszło do kolejnego uderzenia powietrznego sił rosyjskich na obwód kijowski. Celem stało się przedsiębiorstwo usytuowane we wsi Mila w rejonie buczańskim, na zachód od Kijowa. W wyniku ataku rannych zostało co najmniej sześć osób, pojawiają się również doniesienia o ofiarach śmiertelnych.

Na terenie zakładu wybuchł pożar, a w pomieszczeniach magazynowych dochodziło do detonacji. Ze względu na zagrożenie służby ratunkowe rozważają ewakuację mieszkańców okolicznych osiedli, a ruch na trasie M-06 Kijów–Czop został wstrzymany.

Strona ukraińska wszczęła już śledztwo mające wyjaśnić, czy na terenie przedsiębiorstwa nie doszło do zaniedbań w zakresie przechowywania materiałów wybuchowych. premier Ukrainy Serhij Korecki podkreślił na Telegramie, że popełnianie błędów polegających na lokalizowaniu niebezpiecznych magazynów w sąsiedztwie cywilów musi spotkać się z surowymi konsekwencjami. Wydarzenia te wpisują się w serię intensywnych nalotów – w samym Kijowie w ciągu doby ogłaszano alarm lotniczy aż 12 razy.