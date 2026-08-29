Mieszkańcy w miejscu zniszczonego budynku po rosyjskim ataku dronów na Kijów
Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 28 na 29 sierpnia:
Stany Zjednoczone zawarły porozumienie z Wenezuelą, na mocy którego przejmą kontrolę nad większością potwierdzonych rezerw ropy naftowej w tym kraju. Informację przekazał prezydent Donald Trump we wpisie na platformie Truth Social, nazywając umowę „największą transakcją naftową w historii świata”.
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Najpierw aresztowanie i porwanie wenezuelskiego dyktatora, teraz sięgnięcie po zasoby ropy. Stany Zjednoczone mogą przejąć dziesiątki miliardów bar...
Z ustaleń wynika, że porozumienie zagwarantuje USA kontrolę nad ponad 65 miliardami baryłek surowca bez obciążania amerykańskich podatników. Sekretarz stanu Marco Rubio poinformował z kolei, że umowa ma przynieść Wenezueli inwestycje rzędu 100 miliardów dol.. Donald Trump podkreślił, że dostęp do wenezuelskich złóż pozwoli obniżyć światowe ceny ropy naftowej, utrzymujące się na wysokim poziomie w związku z konfliktem z Iranem. W mediach pojawiają się jednak doniesienia, że w negocjacjach pośredniczyli prywatni inwestorzy objęci postępowaniami dotyczącymi prania brudnych pieniędzy.
Decyzją katowickiego sądu szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie. Nocne posiedzenie w sprawie wniosku prokuratury rozpoczęło się około północy i trwało do godziny piątej rano w sobotę.
Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z problemami giełdy Zondacrypto. Według śledczych w 2025 r. miał powoływać się na wpływy w UOKiK i przyjmując zegarek o wartości 170 tys. zł, podjąć się załatwienia sprawy dla szefa kryptowalutowego serwisu. Chodziło o postępowanie UOKiK dotyczące tej giełdy kryptowalut. Drugi zarzut dotyczy nakłaniania do wypłaty środków z giełdy w momencie, gdy traciła ona płynność. Podejrzany nie przyznaje się do winy. Podczas doprowadzenia do sądu twierdził, że jest poszkodowany i stracił 200 tys. euro.
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W sobotę nad ranem zakończyło się kilkugodzinne posiedzenie katowickiego sądu, który rozpoznawał wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie szef...
W ramach czynności prokuratura zabezpieczyła w domu oraz w siedzibie PKOl m.in. wartościowy zegarek, aparat telefoniczny oraz gotówkę w kwocie około 34 tys. zł.
W piątek wieczorem doszło do kolejnego uderzenia powietrznego sił rosyjskich na obwód kijowski. Celem stało się przedsiębiorstwo usytuowane we wsi Mila w rejonie buczańskim, na zachód od Kijowa. W wyniku ataku rannych zostało co najmniej sześć osób, pojawiają się również doniesienia o ofiarach śmiertelnych.
Na terenie zakładu wybuchł pożar, a w pomieszczeniach magazynowych dochodziło do detonacji. Ze względu na zagrożenie służby ratunkowe rozważają ewakuację mieszkańców okolicznych osiedli, a ruch na trasie M-06 Kijów–Czop został wstrzymany.
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21 obiektów energetycznych w 72 godziny. Siły Systemów Bezzałogowych Ukrainy przeprowadziły serię uderzeń na okupowane terytoria. Na liście celów z...
Strona ukraińska wszczęła już śledztwo mające wyjaśnić, czy na terenie przedsiębiorstwa nie doszło do zaniedbań w zakresie przechowywania materiałów wybuchowych. premier Ukrainy Serhij Korecki podkreślił na Telegramie, że popełnianie błędów polegających na lokalizowaniu niebezpiecznych magazynów w sąsiedztwie cywilów musi spotkać się z surowymi konsekwencjami. Wydarzenia te wpisują się w serię intensywnych nalotów – w samym Kijowie w ciągu doby ogłaszano alarm lotniczy aż 12 razy.
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