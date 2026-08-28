„Zadanie – to 1 tys. dronów dla dalekosiężnych sankcji (ataków dronów na cele w głębi Rosji) dziennie przeciwko Rosji” – powiedział Zełenski w nagraniu opublikowanym na Telegramie.

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Wołodymyr Zełenski chce zwiększyć liczbę ataków dronowych na Rosję do tysiąca dziennie

Jak dodał, obecna liczba ataków dronowych na Rosję to średnio około 300 bezzałogowców każdego dnia. „Ma być więcej. To całkiem realny cel i wykonamy to zadanie” – zadeklarował ukraiński prezydent.

Kwestia zwiększenia intensywności ataków na Rosję była jednym z tematów spotkania Zełenskiego z kierownictwem wojskowym, przeprowadzonego w piątek.

Wśród priorytetów działań znalazła się także sprawa obrony przed atakami Rosji na Ukrainę, w tym prowadzonych z wykorzystaniem odrzutowych dronów Shahed.

Ukraina uderza dronami w rafinerie i centra logistyczne w głębi Rosji

Ukraina przeprowadza naloty na obiekty w Rosji, zarówno przy granicy, jak i w głębi kraju. Atakowane są głównie elementy infrastruktury przemysłu paliwowego, a od połowy lipca – także centra logistyczne, należące m.in. do sieci Wildberries.

Dla Ukrainy są one uzasadnionymi celami wojskowymi ze względu na ich rolę we wspieraniu rosyjskiej machiny wojennej podczas trwającej od ponad czterech lat wojny na pełną skalę.