Według Worobiowa bezzałogowiec „trafił” w sklep, a fala uderzeniowa uszkodziła pobliską przychodnię. Do wpisu dołączył zdjęcia budynku przychodni, na których widać skutki ataku. Placówka medyczna kontynuuje pracę - zaznaczył gubernator.

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Strona ukraińska nie skomentowała dotąd tych doniesień.

Atak dronów w obwodzie jarosławskim. Są zabici i ranni

Z kolei gubernator obwodu jarosławskiego podał na Telegramie, że minionej nocy nad regionem strącono dziesiątki dronów, a szczątki jednego spadły na obiekt przemysłowy. W wyniku ataku jedna osoba zginęła, a 27 zostało rannych w różnych lokalizacjach.

Celem jedna z największych rosyjskich rafinerii

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przekazał, że celem nalotu w obwodzie jarosławskim była jedna z największych rafinerii ropy naftowej w Rosji - Sławnieft-JANOS. „Na terenie zakładu wybuchł pożar. Stopień poniesionych strat jest ustalany” - poinformował Sztab Generalny na Telegramie.

Moce przerobowe tej rafinerii sięgają 15 mln ton ropy rocznie - dodało ukraińskie wojsko.

Ukraina od miesięcy atakuje cele w głębi Rosji

Od miesięcy Kijów przeprowadza naloty na obiekty w Rosji, zarówno przy granicy, jak i w głębi kraju. Ukraina atakuje głównie infrastrukturę przemysłu energetycznego oraz obiekty największych rosyjskich gigantów handlu internetowego, twierdząc, że są one uzasadnionymi celami wojskowymi ze względu na ich rolę we wspieraniu rosyjskiej machiny wojennej podczas trwającej od ponad czterech lat wojny na pełną skalę.