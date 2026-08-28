Król Harald V zmarł 28 sierpnia w wieku 89 lat. Jak poinformował norweski dwór królewski, monarcha odszedł o godz. 6:35 w Szpitalu Uniwersyteckim w Oslo. Jego śmierć zakończyła trwające ponad 35 lat panowanie. W momencie śmierci króla tron automatycznie objął książę koronny Haakon, który przyjął imię Haakona VIII.

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Kim jest król Haakon VIII?

Haakon urodził się 20 lipca 1973 roku w Oslo jako drugie dziecko Haralda V i królowej Sonji. Mimo że ma starszą siostrę Märthę Louise, wyprzedzał ją w linii sukcesji do norweskiego tronu. Prawo dotyczące dziedziczenia korony zmieniono dopiero w 1990 roku, a znowelizowane prawo objęło wyłącznie osoby urodzone po wejściu w życie nowych przepisów.

Haakon VIII przez cztery lata służył w marynarce wojennej, kształcąc się również w Akademii Marynarki Wojennej w Bergen. Studiował nauki polityczne na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, a później prawo i nauki społeczne na Uniwersytecie w Oslo. W 2004 roku uzyskał tytuł magistra polityki międzynarodowej w London School of Economics.

Rodzina nowego króla Norwegii

W 2001 roku Haakon poślubił Mette-Marit Tjessem Høiby. Związek początkowo wywoływał wiele kontrowersji, ponieważ kobieta nie należała do arystokracji i miała nieślubnego syna, a jej poprzedni partner i ojciec dziecka był dilerem narkotyków.

Królewska para ma dwoje dzieci – księżniczkę Ingrydę Aleksandrę urodzoną w 2004 roku, która obecnie zajmuje pierwsze miejsce w kolejce do norweskiego tronu oraz księcia Sverrego Magnusa, urodzonego rok później. Haakon od lat wykonywał obowiązki reprezentacyjne i kilkakrotnie pełnił funkcję regenta, gdy pogarszający się stan zdrowia Haralda V uniemożliwiał królowi pracę.