Książę Harry i Meghan Markle wraz z dziećmi mają w najbliższych tygodniach przeprowadzić się z Kalifornii do Wielkiej Brytanii
Książę i księżna Sussexu wraz z dziećmi mają przenieść się z Kalifornii do Wielkiej Brytanii w najbliższych tygodniach – napisał dziennik „New York Times”, powołując się na źródła. Król Karol III został poinformowany o tej decyzji w niedzielę – powiedziała jedna z osób zaznajomionych z tą sprawą.
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W lipcu król spotkał się z synem Harrym, jego żoną Meghan oraz wnukami – siedmioletnim Archiem i pięcioletnią Lilibet. Monarcha zobaczył wnuczęta po raz pierwszy od czterech lat. Według źródła kwestia przeprowadzki rodziny nie była omawiana podczas wizyty Harry'ego i Meghan w Wielkiej Brytanii.
Brytyjski „Telegraph” podał, że książę i księżna zapisali już swoje dzieci do szkoły, aby mogły rozpocząć naukę we wrześniu i planują przeprowadzkę jeszcze w tym miesiącu. Źródło utrzymuje, że rodzina nie będzie mieszkać w królewskiej rezydencji.
Ochłodzenie relacji między księciem a pozostałymi członkami rodziny, w tym ojcem i starszym bratem księciem Williamem, nastąpiło w 2020 r., gdy Harry zrezygnował z pełnienia oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej.
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