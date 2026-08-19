Ukraińscy specjaliści zidentyfikowali w pocisku moduł Jetson Orin NX, który miał współpracować z chińską kamerą w systemie optoelektronicznym – donosi PC Format. Układ pozwala na analizowanie obrazu w czasie rzeczywistym, pozwalając na przeprowadzanie precyzyjnych ataków. Według ujawnionych informacji znaleziony komponent został zapakowany w marcu 2025 r..

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Podzespoły Nvidii znaleziono również w dronach

S-71 „Monochrom” to rosyjski pocisk manewrujący o obniżonej wykrywalności radarowej. Jego zasięg wynosi około 300 km, a głowica odłamkowo-burząca waży 250 kg. Pociski mogą być przenoszone m.in. przez myśliwce Su-57 i drony S-70 Ochotnik.

Ukraiński wywiad wojskowy twierdzi, że nie jest to pierwszy przypadek wykorzystania modułów Jetson Orin NX stworzonych przez amerykańską firmę Nvidia w rosyjskim uzbrojeniu. Takie komponenty znaleziono wcześniej również w autonomicznych dronach Szahid MS001.

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Nvidia: produkty nie są przeznaczone do zastosowań wojskowych

Nvidia podkreśla, że znalezione urządzenia są produktami cywilnymi. W oświadczeniu przekazanym serwisowi Tom’s Hardware rzecznik Nvidii zaznaczył, że seria Jetson Orin została zaprojektowana przede wszystkim dla studentów, programistów i start-upów. Firma zapewnia, że nie prowadzi sprzedaży tych produktów w Rosji.

Producent przyznaje jednak, że używane moduły są dostępne na rynku wtórnym, a śledzenie ich dalszego obiegu po sprzedaży jest niezwykle trudne. Jest więc bardzo możliwe, że część produktów trafia do Rosji. Nvidia zapowiedziała też działania prawne, jeśli wykryje, że któryś z jej pośredników narusza amerykańskie przepisy dotyczące kontroli eksportu.