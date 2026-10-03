„Rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych po raz kolejny ostrzega obcokrajowców, w tym członków misji dyplomatycznych, przed pozostawaniem w Ukrainie bądź podróżą na jej terytorium” – napisano w komunikacie. W tym dokumencie resort ostrzega, że Moskwa będzie kontynuować systematyczne ataki na „cele wojskowe” w Kijowie i w innych ukraińskich miastach.

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Jak przypomniała AFP, rosyjskie MSZ wydało już podobny apel w maju tego roku. Został on wówczas określony mianem „groźby” we wspólnym oświadczeniu wystosowanym przez 50 państw pod egidą ONZ. Przedstawicielstwa dyplomatyczne państw zachodnich pozostały w Kijowie.

Seria uderzeń w kluczową infrastrukturę Kijowa

Stolica Ukrainy była w ostatnich tygodniach celem zmasowanych rosyjskich ataków. Praktycznie codziennie dochodzi do uderzeń dronów. Ponadto, jak zauważyła AFP, Ukraina zmaga się z brakiem wystarczającej ilości amunicji do zestawów obrony przeciwlotniczej.

W sobotę rano Rosja zaatakowała Most Północny w Kijowie. W piątek zaś rosyjskie drony uderzyły w Most Południowy, przez który biegnie jedna z trzech linii kijowskiego metra. Atak ten zmusił władze do zamknięcia ruchu w obu kierunkach oraz ograniczenia ruchu na Moście Patona oraz na Moście Metro, przez który także biegnie jedna z linii kijowskiego metra. Do nalotu na Most Południowy doszło zaledwie dzień po rosyjskim uderzeniu w ten sam obiekt.

Czy zachodnie ambasady uciekną ze stolicy? Reakcja Kijowa

MSZ Ukrainy zaprzeczyło w piątek doniesieniom brytyjskiego dziennika „The Guardian”, że zachodnie ambasady w Kijowie przygotowują się na wyjazd do Lwowa albo Polski, gdyby rosyjskie wojska zaczęły uderzać w ich siedziby w ukraińskiej stolicy.

„Jeśli jakieś misje dyplomatyczne zamierzają się gdzieś przenieść, informują nas o tym zgodnie z przyjętymi procedurami. (…) Do piątkowego wieczoru nie wpłynęły żadne tego rodzaju zgłoszenia ani powiadomienia od zagranicznego korpusu dyplomatycznego” – przekazała ukraińska dyplomacja w komentarzu dla mediów.

Obawy przed zimą

AFP i agencja Reutera zwracają uwagę, że trwająca rosyjska kampania ataków na ukraińską stolicę i cele infrastrukturalne oraz przemysł metalurgiczny w całym kraju budzi obawy przed zbliżającą się zimą.

Jednocześnie Ukraina także ostrzeliwuje cele w głębi Rosji. Głównymi celami ukraińskich uderzeń są rafinerie i magazyny ropy, a także centra firm e-commerce Wildberries i Ozon.