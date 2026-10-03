Pomyłka nie wchodziła raczej w grę, bo najpoważniejszymi kandydatami do Złotych Lwów były: „Ojczyzna” Pawła Pawlikowskiego i „Przez ścianę” Macieja Sobieszczańskiego. „Ojczyzna” ma już na koncie nagrodę za reżyserię na festiwalu w Cannes, jest polskim kandydatem do Oscara w kategorii filmu zagranicznego. To opowieść o Thomasie Mannie, laureacie Nagrody Nobla i o jego córce Erice. Pisarz wyemigrował z Niemiec po dojściu Hitlera do władzy. Najpierw do Szwajcarii, potem do Czechosłowacji, by wreszcie osiąść w USA. Pawlikowski opowiada o jego pierwszej podróży do ojczyzny, po II wojnie światowej, w 1949 r. Ta podróż staje się pretekstem do refleksji na temat podziałów w Europie i odnalezienia własnej tożsamości. Ale też do nakreślenia relacji łączącej starego pisarza i jego córkę.