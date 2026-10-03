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Nikola Grbić zdobył z reprezentacją Polski już dziesięć medali wielkich imprez. Teraz przed nim kolejne wyzwania: przyszłoroczne mistrzostwa świata w Polsce oraz igrzyska olimpijskie w Los Angeles 2028
Kamil Semeniuk nazwał go „cesarzem wszystkich cesarzy” i jest w tym dużo prawdy, ale równie dobrze, zostając w tematyce monarchicznej, można mówić o nim „Leonidas” albo „imperator Palpatine”.
Na króla Sparty koronował się sam, opowiadając na jednym z pierwszych spotkań z polskimi dziennikarzami jako selekcjoner, że chciałby, by jego zawodnicy szli za nim jak żołnierze za legendarnym władcą. A jeśli chodzi o imperatora rodem z „Gwiezdnych wojen”, to uśmiecha się równie rzadko jak tamten, a imperium, które zbudował, jest zawsze „gotowe do kontrataku”, tylko z jednym zastrzeżeniem: Grbić stoi po jasnej stronie mocy.
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