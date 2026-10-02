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Zebranie członków i współpracowników Komitetu Samoobrony Społecznej KOR, styczeń 1980 r. Na zdjęciu: Antoni Macierewicz (L) i Jacek Kuroń
Tytuł tego felietonu jest lekką wariacją tytułu ballady Jana Krzysztofa Kelusa „Pytania, których nie zadam” z 1976 r. Z roku, w którym powstał, jak wiemy, Komitet Obrony Robotników (KOR). Kelus, który chyba nigdy nie był członkiem żadnej organizacji, chociaż Służba Bezpieczeństwa zapisała go w 1970 r. do tak zwanych „taterników”, był jedną z kilkudziesięciu osób, które aktywnie, od początku, współtworzyły KOR.
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