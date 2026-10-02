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Happening ze Skłodowską-Curie na UJ - niewłaściwy sposób walki o słuszną sprawę

Dobre intencje nie zawsze idą w parze z rzetelnością historyczną.

Publikacja: 02.10.2026 17:57

Iwona Demko (z prawej) oraz Sławomira Walczewska montują na elewacji budynku tablicę z napisami „Col

Iwona Demko (z prawej) oraz Sławomira Walczewska montują na elewacji budynku tablicę z napisami „Collegium Skłodowskiej” oraz „Instytut Herstorii”, 6 września 2026 r.

Foto: archiwum Społecznego Komitetu Zadośćuczynienia Marii Sklodowskiej-Curie

Artur Wójcik

Czasem im silniejsza jest potrzeba uczynienia przeszłości bardziej sprawiedliwą, tym większa staje się pokusa ignorowania faktów, które nie wpisują się w tak skonstruowaną historię. Tak właśnie stało się w przypadku niedawnej krakowskiej akcji mającej zwrócić uwagę na nieobecność kobiet w pamięci historycznej i przestrzeni akademickiej. Słuszny postulat przypominania o dziejowej roli kobiet został bowiem oparty na przypadku Marii Skłodowskiej-Curie, tyle że z pominięciem istotnych szczegółów z biografii uczonej, przez co cała argumentacja ma znacznie mniej wspólnego z faktami, niż chcieliby jej obrońcy.

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