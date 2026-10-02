Czasem im silniejsza jest potrzeba uczynienia przeszłości bardziej sprawiedliwą, tym większa staje się pokusa ignorowania faktów, które nie wpisują się w tak skonstruowaną historię. Tak właśnie stało się w przypadku niedawnej krakowskiej akcji mającej zwrócić uwagę na nieobecność kobiet w pamięci historycznej i przestrzeni akademickiej. Słuszny postulat przypominania o dziejowej roli kobiet został bowiem oparty na przypadku Marii Skłodowskiej-Curie, tyle że z pominięciem istotnych szczegółów z biografii uczonej, przez co cała argumentacja ma znacznie mniej wspólnego z faktami, niż chcieliby jej obrońcy.