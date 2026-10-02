Szef MSZ Niemiec Johann Wadephul spotkał się 26 września w Nowym Jorku ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Pierwsza rozmowa na takim szczeblu od wielkiej wojny wytoczonej przez Kreml Ukrainie wywołała falę komentarzy. W RFN najpierw prawie wyłącznie krytycznych, zwłaszcza po ironicznej wypowiedzi Ławrowa, sugerującego, że do tego, co miał do przekazania Wadephul, wystarczyłaby pogawędka przez telefon.

Potem ton niemieckich komentarzy się nieco zmienił. Pojawiły się dwa główne wątki. Po pierwsze: rząd niemiecki nie może pokazywać rodakom, że jest przeciw rozwiązaniom dyplomatycznym, bo oni tego nie rozumieją, wielu wojna się nie podoba. Po drugie: Niemcy jako wiodąca siła Europy nie mogą zostawić rozmów z Kremlem Ameryce Trumpa, także ze względu na kształt ewentualnego porozumienia pokojowego między Moskwą a Kijowem.