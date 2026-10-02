Co dziesiąty pracujący negatywnie ocenia sytuację w swoim zakładzie pracy, a 22 proc. obawia się utraty zatrudnienia – wynika z wrześniowego badania CBOS. Im gorsza ocena sytuacji firmy, tym częściej pojawia się poczucie zagrożenia utratą pracy.

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We wrześniu 58 proc. pracujących zarobkowo pozytywnie oceniało sytuację w swoim zakładzie pracy. To o 2 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Negatywnych ocen było 10 proc., wobec 11 proc. w sierpniu.

Jednocześnie wzrósł odsetek osób, które sytuację w miejscu pracy uznają za „ani dobrą, ani złą” – z 27 do 31 proc.

Wśród ocen pozytywnych zdecydowanie dominowały odpowiedzi „dobre”, które wskazało 47,9 proc. badanych. Sytuację jako bardzo dobrą oceniło 10,3 proc.

Sytuacja w zakładach pracy. Najgorzej oceniają ją rolnicy

CBOS zwróciło uwagę, że oceny sytuacji różnią się w zależności od sektora gospodarki.

„Oceny aktualnej sytuacji w zakładach pracy istotnie statystycznie różnicuje sektor gospodarki, w którym pracują badani i tak jak poprzednio znacznie gorzej niż pozostali oceniają ją pracujący w prywatnych gospodarstwach rolnych” – podał CBOS.

Większość pracowników nie spodziewa się w najbliższym czasie większych zmian. 67,5 proc. badanych uważa, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich miejscu pracy pozostanie taka sama.

Poprawy oczekuje 15 proc. ankietowanych, a pogorszenia – 11,4 proc. Kolejne 6,1 proc. nie ma zdania. W porównaniu z sierpniem o 7 pkt. proc. wzrósł odsetek osób przewidujących stabilizację.

Co piąty pracownik obawia się utraty zatrudnienia

Nieco ponad trzy czwarte badanych, 76 proc., deklaruje, że nie obawia się utraty obecnej pracy.

Obawy ma jednak 22 proc. respondentów. 18 proc. raczej liczy się z możliwością utraty zatrudnienia, a 4 proc. traktuje takie zagrożenie poważnie. Pozostałe 2 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

„Im gorsze oceny aktualnej sytuacji w zakładach pracy, tym częściej wyrażane jest poczucie zagrożenia utratą obecnej pracy” – zaznaczyło CBOS.

Badani oceniali również sytuację na lokalnym rynku pracy. 61 proc. uważa, że w miejscu zamieszkania lub w jego okolicy można znaleźć zatrudnienie. 29 proc. twierdzi, że jest to trudne albo całkowicie niemożliwe.

Najgorzej lokalny rynek pracy oceniają mieszkańcy wsi oraz miast liczących poniżej 20 tys. mieszkańców. Najlepiej sytuację postrzegają mieszkańcy miast mających od 100 tys. do niespełna 500 tys. mieszkańców.

Badanie przeprowadzono od 14 do 27 września 2026 r. na próbie 956 osób.