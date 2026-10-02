Najważniejsze drogi ekspresowe przecinające Warszawę pozostają w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a nie ratusza. To GDDKiA odpowiada na nich za budowę, remonty i organizację ruchu. Problem w tym, że decyzje podejmowane na tych trasach bezpośrednio wpływają na ruch na miejskich ulicach i coraz częściej prowadzą do sporów z samorządem.

Reklama Reklama

Jak opisuje „Gazeta Wyborcza”, jednym z najnowszych przykładów jest Węzeł Modlińska. Po zwężeniu do jednego pasa wjazdu z ul. Modlińskiej na Most Grota-Roweckiego wróciły duże korki. Zmiana poprawiła natomiast sytuację kierowców dojeżdżających do S8 od strony Bródna, Marywilskiej i Węzła Łabiszyńska. Skutki okazały się więc różne w zależności od kierunku ruchu.

Miejscy urzędnicy nie uczestniczyli w przygotowaniu tej zmiany. GDDKiA wskazuje z kolei, że nie ma obowiązku uzgadniania takich decyzji z samorządem.

Węzły drogowe w Warszawie po korektach

W Warszawie i jej bezpośrednim otoczeniu nie brakuje przykładów rozwiązań, które po oddaniu do ruchu trzeba było poprawiać.

Węzeł Lubelska, łączący południową obwodnicę Warszawy z autostradą A2 i trasą S17, otwarto w 2021 r. Na łącznicy w kierunku Lublina przewidziano wtedy tylko jeden pas ruchu. W weekendy tworzyły się tam wielokilometrowe korki. Po dwóch latach GDDKiA dobudowała drugi pas.

Czytaj więcej Transport Rusza wielkie liczenie ruchu na drogach. Które trasy zostaną poszerzone? Drogowcy rozpoczęli kolejny pomiar ruchu. Najbardziej zatłoczone drogi to S8 i S2 w Warszawie, S86 i A4 w Katowicach, A4 na obwodnicy Krakowa, S6 w...

Zmiany wprowadzano także w Węźle Opacz. Pierwsze korekty wykonano tam w 2022 r., a obecnie na odcinku między węzłami Opacz i Warszawa Lotnisko wytyczane są od nowa pasy ruchu. Ma to przygotować układ drogowy na utrudnienia związane z planowaną rozbudową autostrady A2 między Warszawą i Łodzią.

GDDKiA wprowadza też kolejne zmiany na trasie S8. Na odcinku żoliborskim mają zniknąć buspasy, a kierowcy mają dostać czwarty pas ruchu. Dyrekcja zakłada, że poprawi to płynność i bezpieczeństwo.

Czytaj więcej Transport Droga ekspresowa S7 ominie podwarszawskie Łomianki Jest decyzja dla przebiegu trasy ekspresowej S7 z Warszawy w stronę Gdańska.

Skala ruchu jest duża. Między Żoliborzem a Bielanami natężenie na S8 zbliża się do 200 tys. pojazdów na dobę. Trasą przejeżdża również znaczna część ciężarowego tranzytu.

Ekspert ds. mobilności Jan Jakiel w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” zwraca uwagę, że część zmian nie jest poprzedzana szczegółowymi mikrosymulacjami. Jego zdaniem modele stosowane przez GDDKiA są mniej dokładne od tych, którymi dysponują miejskie służby, i gorzej pokazują spiętrzenia ruchu w godzinach szczytu.

S7 dojedzie w Warszawie do już obciążonej S8

Kolejny problem, który analizuje ratusz, dotyczy planowanej trasy S7 przez Bielany i Bemowo. Nowa droga ma przejąć część ruchu wylotowego w kierunku Gdańska i odciążyć m.in. ul. Pułkową oraz przejazd przez Łomianki.

S7 ma jednak zakończyć się na węźle z trasą S8, która już dziś jest mocno obciążona. W ratuszu pojawiają się więc pytania o to, jak rozłoży się ruch po uruchomieniu nowego odcinka.

Jednym z rozwiązań miałaby być budowa brakującego połączenia pomiędzy północnym i południowym odcinkiem S7. Chodzi o planowaną od lat Trasę N-S, która miałaby przebiegać przez zachodnią część miasta.

Czytaj więcej Tu i Teraz Trasa S8 otrzymała swoją nową nazwę Na 100 lecie „Cudu nad Wisłą” zdecydowano, że droga ekspresowa S8 otrzyma nową nazwę. Od teraz jest to Trasa Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. –...

Miasto nie ma setek milionów złotych potrzebnych na samodzielną realizację tej inwestycji. Dlatego w projekcie planu ogólnego i strategii Warszawa 2040+ Trasa N-S została wpisana jako droga ekspresowa. Taki status otwierałby drogę do tego, by za jej budowę i późniejsze utrzymanie odpowiadała GDDKiA.

Według „Gazety Wyborczej” w ratuszu rozważany jest wariant, w którym N-S służyłaby przede wszystkim tranzytowi i miała ograniczoną liczbę węzłów. Jan Jakiel zwraca jednak uwagę, że wcześniej trasa miała obsługiwać również ruch lokalny i łączyć się m.in. z ul. Grójecką, Aleją Krakowską, Połczyńską, Wolską i Górczewską.

GDDKiA nie zadeklarowała dotąd, że przejmie budowę Trasy N-S. Projektuje jednak pełny węzeł na Bemowie z możliwością późniejszego przedłużenia S7 w jej kierunku.