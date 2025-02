Teraz jednak ruch nie będzie już tak rosnąć. – Nie spodziewamy się istotnych zmian, co potwierdzają wyniki z odcinków, na których prowadzone są pomiary automatyczne – informuje Piechowiak. Coroczne obserwacje na wybranych stacjach pomiarowych pokazują co najwyżej kilkuprocentowy wzrost natężenia ruchu rok do roku. Trudno się dziwić: na S8 w Warszawie liczba pojazdów jest już i tak wyjątkowo duża w relacji do pojemności trasy.

Gorzej chyba już nie będzie

Większe zmiany wynikają teraz np. z domknięcia odcinka drogi szybkiego ruchu czy zakończenia robót budowlanych. Według GDDKiA, przykładem jest odcinek autostrady A1 od Łodzi do Częstochowy, drogi ekspresowej S61 w województwie podlaskim, S7 w województwie warmińsko-mazurskim oraz na północy województwa mazowieckiego, a także autostrady A2 na odcinku od Warszawy do Siedlec. Z kolei włączenie do ruchu budowanej obwodnicy metropolii trójmiejskiej przyniesie odwrotny efekt na obecnej obwodnicy w ciągu S6 i S7, z której część aut ucieknie na nową trasę.

Problemem pozostają jednak autostrady, które robią się coraz bardziej zatłoczone i nic nie wskazuje, by aut miało z nich ubywać. Najważniejszą inwestycją będzie poszerzenie autostrady A2 na odcinku Warszawa–Łódź. Poprzedni rząd zakładał jej rozbudowę o trzeci pas, ale odkładał kluczowe decyzje. Teraz jednak, gdy w sąsiedztwie trasy ma powstać CPK, działania nabrały tempa. Zdecydowano, że dobudowany zostanie nie tylko trzeci, ale także czwarty, co pozwoliłoby rozładować spodziewany ruch. Docelowo A2 będzie więc miała po trzy pasy w obu kierunkach na odcinku od węzła Łódź-Północ do węzła Pruszków i po cztery pasy od węzła Pruszków do węzła Konotopa. Łączna długość przebudowy obejmie 92 km, z czego 89 km to budowa dodatkowych pasów, a pozostałe 3 km obejmują prace na wysokości węzła Łódź-Północ, gdzie A2 krzyżuje się z autostradą A1. Ponieważ A2 pomiędzy Warszawą a Łodzią.

Budowana w pośpiechu na piłkarskie mistrzostwa Euro 2012, jest jedną z najbardziej obciążonych tras w Polsce, rozbudowa okaże się dużym wyzwaniem dla drogowców, a jeszcze większym problemem dla jeżdżących tamtędy kierowców. GDDKIA zapowiada, że przez cały czas trwania budowy, dla każdego z kierunków (w stronę Warszawy, jak i Poznania) mają być dostępne po dwa pasy ruchu.