Przez kilka tygodni rząd usilnie starał się przedstawić prezydenta jako winowajcę wysokich cen na stacjach, tłumacząc, że gdyby nie blokowanie przez niego ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych, znalazłyby się pieniądze na obniżki cen paliw. Prawda leży gdzieś pośrodku – po pierwsze tych pieniędzy za bardzo nie ma, bo budżet jest rozdarty wydatkami, na które państwo nie za bardzo ma skąd brać pieniądze, więc się szybko zadłuża. Po drugie, księgowo nie ma aż takiego znaczenia, gdzie rząd te pieniądze znajdzie. Ale politycznie już tak. Jak ognia koalicja rządząca musi dziś unikać sięgania dużo głębiej do kieszeni podatników. Kiedyś ktoś będzie musiał, ale w roku przedwyborczym to recepta na klęskę.