Trudno o tej sprawie mówić spokojnie, bo kolejne ujawniane szczegóły czynią ją jeszcze bardziej okrutną. Na 50-letniej kobiecie, po 32 latach od jej zbrodni, miano wykonać karę śmierci. Miano, ale jej nie wykonano, bo ktoś popełnił błędy. Jakie? Tego wciąż nie wiadomo, ale pewne jest jedno: mimo dwóch zastrzyków, ogromnego bólu kobiety, śmierć nie nadeszła.

Christa Pike żyje, ale nie jest jasne, w jakim jest stanie, jak zareagował na truciznę jej mózg i czy do końca życia nie będzie pozostawać w stanie głębokiego uszkodzenia neurologicznego. Nie wiadomo także, czy wyrok zostanie ponownie wykonany, czy jednak – jak w rzekomo ciemnym średniowieczu – ktoś uzna, że jeśli nie udało się wyroku zrealizować, to jest to jasny sygnał od Boga (czy innej siły transcendentnej), że trzeba pozostawić ją przy życiu.