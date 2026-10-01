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Tomasz Terlikowski: Przerażająca historia Christy Pike obnaża prawdę o karze śmierci

Christa Pike i jej nieudana egzekucja uświadamia z całą mocą absurd kary śmierci. Ona nie jest ani prosta do wykonania, ani sprawiedliwa, a do tego sprowadza sprawiedliwość do zemsty, a państwo do roli kata.

Publikacja: 01.10.2026 18:42

Nieudana egzekucja Christy Pike każe zadać pytanie o sens kary śmierci

Nieudana egzekucja Christy Pike każe zadać pytanie o sens kary śmierci

Foto: J. Miles Cary/ Knoxville News Sentinel/USA TODAY NETWORK via REUTERS

Tomasz Terlikowski

Trudno o tej sprawie mówić spokojnie, bo kolejne ujawniane szczegóły czynią ją jeszcze bardziej okrutną. Na 50-letniej kobiecie, po 32 latach od jej zbrodni, miano wykonać karę śmierci. Miano, ale jej nie wykonano, bo ktoś popełnił błędy. Jakie? Tego wciąż nie wiadomo, ale pewne jest jedno: mimo dwóch zastrzyków, ogromnego bólu kobiety, śmierć nie nadeszła.

Christa Pike żyje, ale nie jest jasne, w jakim jest stanie, jak zareagował na truciznę jej mózg i czy do końca życia nie będzie pozostawać w stanie głębokiego uszkodzenia neurologicznego. Nie wiadomo także, czy wyrok zostanie ponownie wykonany, czy jednak – jak w rzekomo ciemnym średniowieczu – ktoś uzna, że jeśli nie udało się wyroku zrealizować, to jest to jasny sygnał od Boga (czy innej siły transcendentnej), że trzeba pozostawić ją przy życiu.

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