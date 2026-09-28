To ironia losu, ale przez kilkadziesiąt minut nasza reprezentacja grała lepiej w meczu przegranym niż w zremisowanym w piątek spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną. To o tyle dziwne, że tym razem przeciwnik był lepszy i graliśmy na jego boisku.

Porażka jest więc smutna, bo o wyniku decydują często detale, przypadki, pech lub szczęście. Można pochwalić drużynę, że po stracie gola już w ósmej minucie robiła bardzo dużo, aby odrobić stratę. Udało się to tuż przed przerwą i w tym wypadku można mówić o sprawiedliwości. Bo do tej pory to Polacy byli aktywniejsi, przeprowadzili wiele urozmaiconych akcji i oddali na bramkę więcej strzałów niż Szwedzi.