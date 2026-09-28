Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Przemysław Wisniewski i Viktor Gyokeres
To ironia losu, ale przez kilkadziesiąt minut nasza reprezentacja grała lepiej w meczu przegranym niż w zremisowanym w piątek spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną. To o tyle dziwne, że tym razem przeciwnik był lepszy i graliśmy na jego boisku.
Porażka jest więc smutna, bo o wyniku decydują często detale, przypadki, pech lub szczęście. Można pochwalić drużynę, że po stracie gola już w ósmej minucie robiła bardzo dużo, aby odrobić stratę. Udało się to tuż przed przerwą i w tym wypadku można mówić o sprawiedliwości. Bo do tej pory to Polacy byli aktywniejsi, przeprowadzili wiele urozmaiconych akcji i oddali na bramkę więcej strzałów niż Szwedzi.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas