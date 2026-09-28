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Stefan Szczepłek: Reprezentacja Polski? Drużyna na pół meczu

Po pierwszej połowie spotkania ze Szwecją (1:3) można by wystawić Polakom czwórkę. Po całym meczu – ocenę niedostateczną.

Publikacja: 28.09.2026 23:44

Przemysław Wisniewski i Viktor Gyokeres

Przemysław Wisniewski i Viktor Gyokeres

Foto: PAP/EPA

Stefan Szczepłek

To ironia losu, ale przez kilkadziesiąt minut nasza reprezentacja grała lepiej w meczu przegranym niż w zremisowanym w piątek spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną. To o tyle dziwne, że tym razem przeciwnik był lepszy i graliśmy na jego boisku.

Porażka jest więc smutna, bo o wyniku decydują często detale, przypadki, pech lub szczęście. Można pochwalić drużynę, że po stracie gola już w ósmej minucie robiła bardzo dużo, aby odrobić stratę. Udało się to tuż przed przerwą i w tym wypadku można mówić o sprawiedliwości. Bo do tej pory to Polacy byli aktywniejsi, przeprowadzili wiele urozmaiconych akcji i oddali na bramkę więcej strzałów niż Szwedzi.

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