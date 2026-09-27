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Tomasz Wacławek: Drużyna zdolna do rzeczy wielkich

Polscy siatkarze w znakomitym stylu obronili tytuł mistrzów Europy i są już pewni gry na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles. Mamy zespół, który u rywali wzbudza podziw i zazdrość.

Publikacja: 27.09.2026 15:47

Tomasz Wacławek: Drużyna zdolna do rzeczy wielkich

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Tomasz Wacławek

Zadowolony Nikola Grbić to widok niezwykle rzadki. Ale po finale z Francją nawet na twarzy trenera reprezentacji Polski pojawił się lekki uśmiech.

Serb zbudował drużynę, która stała się synonimem sukcesu. Taką, na którą patrzy się z największą przyjemnością: pozbawioną słabych punktów, walczącą zawsze do ostatniej piłki, potrafiącą wyjść nawet z najgorszych tarapatów. – Ciężko nas złamać. Nie pękamy na robocie – powtarzają jego siatkarze.

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