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Zadowolony Nikola Grbić to widok niezwykle rzadki. Ale po finale z Francją nawet na twarzy trenera reprezentacji Polski pojawił się lekki uśmiech.
Serb zbudował drużynę, która stała się synonimem sukcesu. Taką, na którą patrzy się z największą przyjemnością: pozbawioną słabych punktów, walczącą zawsze do ostatniej piłki, potrafiącą wyjść nawet z najgorszych tarapatów. – Ciężko nas złamać. Nie pękamy na robocie – powtarzają jego siatkarze.
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