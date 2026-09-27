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Irena Lasota: Po zatrzymaniu przez ICE najważniejsze są pierwsze godziny

Znęcanie się nad ludźmi, nawet jeśli nie są do nas podobni i nie mówią naszym językiem, nie pasuje do tego, co myślimy o naszej cywilizacji.

Publikacja: 27.09.2026 16:08

Statystyki są przerażające: ok. 60 tys. zatrzymań miesięcznie, ok. 70 tys. osób stale trzymanych w s

Statystyki są przerażające: ok. 60 tys. zatrzymań miesięcznie, ok. 70 tys. osób stale trzymanych w specjalnych obozach, w okropnych warunkach, a ok. 35 tys. deportowanych miesięcznie. Pozostali stają przed sądami o charakterze kolegiów orzekających; niewielki procent jest wypuszczany na wolność bezwarunkowo, większość wychodzi za kaucją.

Foto: REUTERS/Shannon Stapleton

Irena Lasota

Od jakiegoś czasu jestem nieregularną felietonistką. Na pewno głównym powodem jest wiek i chociaż sporo jest osób po osiemdziesiątce, które są dużo energiczniejsze ode mnie, to jednak dużo więcej jest takich, którzy zwalniają albo chcieliby zwolnić, jak na przykład moja przyjaciółka, która ma prawie tuzin wnuków, których bardzo kocha, ale czasem chciałaby, żeby ktoś pamiętał, że jest babcią, a nie młodą matką. Staram się być obowiązkowa i dostarczyć felieton na czas, ale nie tylko choroba i wypadki powstrzymują mnie przed pisaniem, ale również poczucie, że i tak wszyscy wszystko wiedzą, a pisanie – i czytanie – są stratą czasu. Świat idzie w swoim kierunku niezależnie ode mnie, niezależnie od tego, czy napiszę A czy B.

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