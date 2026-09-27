08:43 Tymczasowa władza w mieście

Do czasu wyłonienia nowego prezydenta Krakowem zarządza Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego.

08:21 Większość głosujących była za odwołaniem Miszalskiego

W przeprowadzonym 24 maja referendum w Krakowie do urn poszło 29,99 proc. uprawnionych, a 97,36 proc. z nich (171,5 tys.) zagłosowało za odwołaniem Miszalskiego ze stanowiska.

08:02 Poprzedni prezydent Krakowa został odwołany

Przedterminowe wybory w Krakowie odbywają się po tym, jak w wyniku referendum odwołany został dotychczasowy prezydent miasta, polityk Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski.

07:42 Jak oddać ważny głos w wyborach w Krakowie

By oddać ważny głos w wyborach, należy na karcie do głosowania postawić znak „X” (co najmniej dwie przecinające się linie) w polu przy nazwisku jednego z siedmiorga kandydatów. Głos oddany na Jana Hoffmana będzie nieważny.

07:20 O urząd prezydenta Krakowa ubiega się siedem osób

Na kartach do głosowania widnieje jednak osiem nazwisk – Jan Hoffman zrezygnował ze startu na kilka dni przed wyborami.

07:00 Wybory na prezydenta Krakowa

Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Do godz. 21 Krakowianie będą mogli głosować w 454 obwodach.