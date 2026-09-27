Wypalenie zawodowe urosło w ostatnich latach do rangi coraz powszechniejszego problemu społecznego. Przyczynia się do tego m.in. codzienny natłok informacji i cyfrowe przebodźcowanie. Sposobem, by temu zaradzić dla wielu osób staje się tzw. „niewidzialny dzień” – praktyka polegająca na krótkim, w pełni świadomym odcięciu się od technologii, internetu, wiadomości ze świata oraz bieżących obowiązków.

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Na czym polega fenomen „niewidzialnego dnia”?

Cyfrowy detoks wcale nie musi trwać równej doby; czasem wystarczy kilka godzin, podczas których zamiast scrollowania mediów społecznościowych czy sprawdzania służbowych maili, czas przeznacza się na czynności analogowe i relaksujące, takie jak:

spacer na świeżym powietrzu,

czytanie książek,

prace manualne czy ogrodnictwo.

Specjaliści ds. dobrostanu psychicznego wskazują, że taka kontrolowana izolacja obniża poziom stresu i stanów lękowych, poprawia jakość snu oraz pozwala zregenerować przebodźcowany układ nerwowy.

Jak mądrze zaplanować cyfrowy detoks?

Eksperci radzą jednak, aby do takiego „niewidzialnego dnia” podejść z głową i nie robić niczego nagle. Kluczowe jest odpowiednie przygotowanie:

Wybór terminu cyfrowego detoksu – najlepiej sprawdza się w weekend lub w innym czasie wolnym, kiedy nie mamy zawodowych zobowiązań.

Uprzedzenie bliskich o swoich planach – koniecznie należy poinformować bliskich o czasowej niedostępności, aby nikogo nie niepokoił chwilowy brak kontaktu.

„Niewidzialny dzień” nie jest dla każdego. Kiedy może zaszkodzić?

Choć dla części osób idea ta może brzmieć interesująco, psychologowie przypominają, że całodniowe odcięcie się od świata nie jest rozwiązaniem uniwersalnym. Taka praktyka może być niemożliwa lub wręcz niebezpieczna m.in. dla osób:

sprawujących opiekę nad dziećmi lub innymi bliskimi,

zmagających się z chorobami psychicznymi (izolacja może nasilić niepokojące symptomy).

Osoby, które z różnych powodów życiowych nie mogą pozwolić sobie na całodniowy cyfrowy detoks, powinny szukać alternatywnych form regeneracji. Można na przykład korzystać ze smartfona i komputera z nieco mniejszą częstotliwością.