Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 26 na 27 września:

Reklama Reklama

Iran przedstawił propozycję USA, wciąż czeka na oficjalną odpowiedź

Iran wciąż oczekuje na oficjalne stanowisko USA w sprawie propozycji porozumienia, które w ciągu siedmiu dni miałoby doprowadzić do otwarcia cieśniny Ormuz – poinformował szef MSZ Iranu Abbas Araghczi. Według „Wall Street Journal” Trump odrzucił propozycję i nie wykluczył, że po listopadowych wyborach do Kongresu USA wznowią bombardowanie Iranu.

Cieśnina Ormuz Foto: PAP

„Nasze warunki są jasne, a wszelkie kroki w kierunku ponownego otwarcia cieśniny Ormuz są uzależnione od ich spełnienia. Tylko wynegocjowane rozwiązanie może stanowić wyjście z tego impasu” – oświadczył szef irańskiego MSZ. Jak dodał Iran „czeka, aż mediatorzy przekażą ostateczne stanowisko”, na podstawie którego Iran ma podejmować dalsze decyzje.

Iran zaproponował USA otwarcie cieśniny Ormuz po wejściu w życie rozejmu, którego elementem byłoby zniesienie amerykańskiej blokady irańskich portów.

MSZ Chin podsumował szczyt Trump–Xi

Redukcja ceł między USA i Chinami o wartości 30 mld dolarów oraz powołanie mechanizmu dialogu na temat sztucznej inteligencji – to, zgodnie z oświadczeniem chińskiego MSZ, najważniejsze efekty wizyty Xi Jinpinga w USA.

W dokumencie opublikowanym przez MSZ Chin czytamy o ośmiu „konkretnych działaniach i ustaleniach”, które przyniosła trzydniowa wizyta Xi w Waszyngtonie. Dokument mówi o tym, że obaj przywódcy zgodzili się budować „konstruktywne relacje chińsko-amerykańskie oparte na stabilności strategicznej, na fundamencie szacunku, uczciwości i wzajemności”.

Tysiące osób demonstrowało w Madrycie po eksmisji 87-latki

300 tysięcy osób (według organizatorów protestu) lub 25 tysięcy osób (według władz) brało udział w proteście w Madrycie, do którego doszło po eksmisji 87-letniej kobiety z lokalu wynajmowanego od 70 lat. Protestujący domagali się wzmocnienia ochrony lokatorów.

Protest w Madrycie po eksmisji 87-latki Foto: REUTERS

Uczestnicy protestu zebrali się na placu Puerta del Sol, pod siedzibą władz Madrytu, a następnie przeszli w okolice ratusza i pod budynek parlamentu.

23 września 87-letnia Maricarmen Abascal została eksmitowana z mieszkania w prestiżowej madryckiej dzielnicy Retiro. Według związku najemców fundusz inwestycyjny, który nabył nieruchomość, podniósł czynsz z około 500 do 1 650 euro miesięcznie. Kobieta nie była w stanie pokryć tak wysokiego czynszu ze swojej emerytury.

Ukraiński biznesmen oskarżony o zdradę stanu otrzymał serbskie obywatelstwo

Wadim Nowinski, poszukiwany w swoim kraju pod zarzutem zdrady stanu ukraiński biznesmen i były deputowany, otrzymał obywatelstwo Serbii – poinformował portal Radia Wolna Europa.

Decyzję w sprawie obywatelstwa, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym, podpisał premier Serbii Djuro Macut. W dokumencie rząd w Belgradzie powołał się na przepis prawa umożliwiający cudzoziemcowi uzyskanie obywatelstwa serbskiego w trybie przyspieszonym, jeśli leży to w „interesie państwa”.

Nowinski to były ukraiński deputowany i biznesmen, za którym wystawiono list gończy w związku z podejrzeniem o zdradę stanu. Opuścił on Ukrainę krótko po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku i osiedlił się w Chorwacji, gdzie zakupił nieruchomość o powierzchni ponad 1 400 m2 wraz z działkami o powierzchni ponad 2,5 hektara, na których znajdują się winnice i sady.

Cztery ofiary katastrofy helikoptera w Kanadzie

Cztery osoby zginęły w wypadku helikoptera w prowincji Quebec – poinformowały kanadyjskie media. Maszyna rozbiła się wkrótce po starcie w pobliżu Sainte-Brigide-d’Iberville, ok. 52 km na południowy wschód od Montrealu.

Policjanci zostali wezwani ok. godziny 14.30 lokalnego czasu, śmigłowiec z czterema osobami na pokładzie rozbił się na polu, nikt nie przeżył. Kiedy na miejsce dotarła pomoc, trwał pożar – podał publiczny francuskojęzyczny nadawca Radio-Canada.

Według pierwszej oceny krótko po starcie helikopter zaczął mieć problemy i spadł niedaleko od bliżej nieokreślonego miejsca startu. Policja poinformowała, że śmigłowiec był „prywatnym statkiem powietrznym”.