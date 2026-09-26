Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 25 na 26 września:

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„Wall Street Journal”: Donald Trump odrzuca propozycję rozejmu, przedstawioną przez Iran

Według ustaleń amerykańskiego dziennika Donald Trump odrzucił propozycję Iranu, o której 25 września mówił dziennikarzom w Nowym Jorku szef irańskiego MSZ Abbas Araghczi. Propozycja ta przewidywała, że zwaśnione strony zgodzą się na rozejm, a Iran w ciągu siedmiu dni odblokuje cieśninę Ormuz, w zamian za zniesienie blokady irańskich portów przez USA. Takie porozumienie miałoby otworzyć drogę do dalszych negocjacji nad kompleksowym porozumieniem pokojowym. Byłby to – de facto – powrót do warunków porozumienia z 17 czerwca, które Donald Trump podpisał w Wersalu.

Czytaj więcej Dyplomacja Nieoficjalnie: Donald Trump odrzucił możliwość odblokowania cieśniny Ormuz Donald Trump odrzucił propozycję Iranu, która przewidywała zawieszenie broni między Waszyngtonem i Teheranem i odblokowanie cieśniny Ormuz w ciągu...

Trump miał jednak – jak pisze „WSJ” – wyrażać sceptycyzm co do tego, czy Iran będzie gotów przyjąć jego warunki. W rozmowie z agencją Reutera przedstawiciel władz w Teheranie podkreślał, że jego kraj nie jest gotów na ustępstwa w sprawie programu nuklearnego. Tymczasem jednym z celów wojny rozpoczętej 28 lutego przez USA i Izrael było uniemożliwienie Iranowi wejścia w posiadanie broni atomowej.

Z informacji „WSJ” wynika, że Trump mówił współpracownikom, iż możliwe jest wznowienie amerykańskich nalotów na Iran. Mogłoby do tego dojść po zakończeniu wyborów połówkowych (midterms) w USA.

Niemieckie myśliwce będą strzec nieba nad Łotwą w czasie wyborów

Cztery niemieckie myśliwce Eurofighter przybyły do bazy wojskowej Lielvarde, niedaleko Rygi. Ma to związek ze zbliżającymi się wyborami do łotewskiego parlamentu (odbędą się 3 października). Myśliwce mają, na czas wyborów, wzmocnić obronę powietrzną Łotwy.

Niemieckie myśliwce będą strzec łotewskiego nieba na wniosek ministra obrony Łotwy Raivisa Melnisa. Wesprą one strzegące już obecnie nieba nad państwami bałtyckimi, w ramach misji Air Policing, myśliwce włoskie (są rozmieszczone na Litwie) i tureckie (są w Estonii). – Każdy mieszkaniec Łotwy ma prawo do bezpiecznego udziału w wolnych i uczciwych wyborach, a naszym obowiązkiem jest ochrona tego prawa – oświadczył szef resortu obrony Łotwy.

Myśliwce NATO patrolujące w ramach misji Baltic Air Policing przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich dwukrotnie w tym roku (w czerwcu oraz sierpniu) zestrzeliły drony wojskowe, które wtargnęły nad terytorium Łotwy. W tym drugim przypadku ustalono, że bezzałogowiec należał do sił ukraińskich i zboczył z kursu w związku z użyciem przez Rosję środków walki radioelektronicznej.

Sondaż z Brazylii: Lula faworytem I tury wyborów

Na tydzień przed wyborami prezydenckimi w Brazylii urzędujący prezydent Luiz Inácio Lula da Silva jest faworytem pierwszej tury głosowania. Z sondażu ośrodka badawczego Datafolha wynika, że urzędujący prezydent powinien otrzymać w I turze wyborów ok. 40 proc. poparcia.

80-letni Lula popierany przez środowiska lewicowe według sondażu wyprzedzi o cztery punkty procentowe prawicowego senatora Flavia Bolsonaro, syna byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro.

Jednocześnie z sondażu ośrodka Datafolha wynika, że w II turze zarówno Lula, jak i Bolsonaro cieszą się zbliżonym poparciem – na poziomie 45 proc.

Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Brazylii została zaplanowana na 4 października. 25 października odbędzie się druga tura głosowania.