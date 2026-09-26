W czasie wyborów do parlamentu łotewskiego nieba strzec będą niemieckie myśliwce; Trump odrzucił propozycję rozejmu przedstawioną przez Iran; Lula faworytem I tury wyborów prezydenckich
Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 25 na 26 września:
Według ustaleń amerykańskiego dziennika Donald Trump odrzucił propozycję Iranu, o której 25 września mówił dziennikarzom w Nowym Jorku szef irańskiego MSZ Abbas Araghczi. Propozycja ta przewidywała, że zwaśnione strony zgodzą się na rozejm, a Iran w ciągu siedmiu dni odblokuje cieśninę Ormuz, w zamian za zniesienie blokady irańskich portów przez USA. Takie porozumienie miałoby otworzyć drogę do dalszych negocjacji nad kompleksowym porozumieniem pokojowym. Byłby to – de facto – powrót do warunków porozumienia z 17 czerwca, które Donald Trump podpisał w Wersalu.
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Trump miał jednak – jak pisze „WSJ” – wyrażać sceptycyzm co do tego, czy Iran będzie gotów przyjąć jego warunki. W rozmowie z agencją Reutera przedstawiciel władz w Teheranie podkreślał, że jego kraj nie jest gotów na ustępstwa w sprawie programu nuklearnego. Tymczasem jednym z celów wojny rozpoczętej 28 lutego przez USA i Izrael było uniemożliwienie Iranowi wejścia w posiadanie broni atomowej.
Z informacji „WSJ” wynika, że Trump mówił współpracownikom, iż możliwe jest wznowienie amerykańskich nalotów na Iran. Mogłoby do tego dojść po zakończeniu wyborów połówkowych (midterms) w USA.
Cztery niemieckie myśliwce Eurofighter przybyły do bazy wojskowej Lielvarde, niedaleko Rygi. Ma to związek ze zbliżającymi się wyborami do łotewskiego parlamentu (odbędą się 3 października). Myśliwce mają, na czas wyborów, wzmocnić obronę powietrzną Łotwy.
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Niemieckie myśliwce będą strzec łotewskiego nieba na wniosek ministra obrony Łotwy Raivisa Melnisa. Wesprą one strzegące już obecnie nieba nad państwami bałtyckimi, w ramach misji Air Policing, myśliwce włoskie (są rozmieszczone na Litwie) i tureckie (są w Estonii). – Każdy mieszkaniec Łotwy ma prawo do bezpiecznego udziału w wolnych i uczciwych wyborach, a naszym obowiązkiem jest ochrona tego prawa – oświadczył szef resortu obrony Łotwy.
Myśliwce NATO patrolujące w ramach misji Baltic Air Policing przestrzeń powietrzną krajów bałtyckich dwukrotnie w tym roku (w czerwcu oraz sierpniu) zestrzeliły drony wojskowe, które wtargnęły nad terytorium Łotwy. W tym drugim przypadku ustalono, że bezzałogowiec należał do sił ukraińskich i zboczył z kursu w związku z użyciem przez Rosję środków walki radioelektronicznej.
Na tydzień przed wyborami prezydenckimi w Brazylii urzędujący prezydent Luiz Inácio Lula da Silva jest faworytem pierwszej tury głosowania. Z sondażu ośrodka badawczego Datafolha wynika, że urzędujący prezydent powinien otrzymać w I turze wyborów ok. 40 proc. poparcia.
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80-letni Lula popierany przez środowiska lewicowe według sondażu wyprzedzi o cztery punkty procentowe prawicowego senatora Flavia Bolsonaro, syna byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro.
Jednocześnie z sondażu ośrodka Datafolha wynika, że w II turze zarówno Lula, jak i Bolsonaro cieszą się zbliżonym poparciem – na poziomie 45 proc.
Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Brazylii została zaplanowana na 4 października. 25 października odbędzie się druga tura głosowania.
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