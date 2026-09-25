Sobkowiak-Czarnecka mówiła o tym podczas konferencji „Transatlantic Lookout” Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Podkreśliła, że europejskim sojusznikom USA zależy na produkcji amerykańskiej broni w Europie we współpracy z lokalnym przemysłem.

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Polska chce być hubem takiej współprodukcji, jednak – jak zaznaczyła wiceminister – potrzebne są szybkie decyzje. Amerykańskie firmy nie są obecnie w stanie zaspokoić rosnącego popytu na uzbrojenie, a przy priorytetowym traktowaniu dostaw dla armii USA „dla Sojuszu prawie nic nie zostaje”.

– Myślę więc, że w dłuższej perspektywie to zmieni zakupy europejskich partnerów, którzy zaczną kupować broń z Europy, Turcji czy Korei – powiedziała.

„Nie ma już dużo czasu”

Wiceszefowa MON zaznaczyła, że Polska chce jednocześnie rozwijać własny przemysł obronny i przyciągać amerykańskie firmy, które wspólnie z polskimi przedsiębiorstwami mogłyby produkować broń na potrzeby europejskiego rynku.

– Naszą wizją w Polsce jest z jednej strony jak najsilniejszy przemysł zbrojeniowy w Europie (...), ale drugą częścią planu jest, by mieć amerykańskie spółki w Polsce, by współprodukowały broń zaspokajającą głównie popyt w Europie – mówiła.

Podkreśliła, że czasu na decyzje jest niewiele, ponieważ od ich podjęcia do rozpoczęcia produkcji uzbrojenia mogą minąć lata. Wskazała też, że Komisja Europejska promuje zakupy europejskiego uzbrojenia, co określiła jako element „wizji niemiecko-francuskiej”.

Polska czeka na decyzję w sprawie PAC-3

Sobkowiak-Czarnecka i wiceszef MON Paweł Zalewski kończą w piątek trzydniową wizytę w USA, podczas której rozmawiali m.in. o stałej bazie w Polsce oraz współpracy przemysłowej.

Po konferencji w PISM wiceminister spotkała się w siedzibie Lockheed Martin, gdzie rozmawiała m.in. o możliwości utworzenia w Polsce centrum serwisowego amerykańskiego uzbrojenia, w tym pocisków PAC-3 do systemu Patriot.

Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że polski wniosek został pod względem merytorycznym oceniony najlepiej spośród złożonych propozycji, a decyzja jest obecnie na poziomie politycznym.

– Mam nadzieję, że rozstrzygnięcie tej sprawy nastąpi w ciągu kilku, kilkunastu najbliższych dni – powiedziała.

Dodała, że pozytywna decyzja w sprawie centrum serwisowego mogłaby być pierwszym krokiem do ewentualnej współprodukcji pocisków do Patriotów.