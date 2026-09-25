W 802 ankietach przedstawionych badanym przez SW Research zadano jedno pytanie: „Czy uważa Pani/Pan, że prezydent Karol Nawrocki powinien odebrać ślubowanie od Macieja Berka, wybranego przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego?”

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Dwie piąte Polaków zdecydowanie na odebraniem ślubowania od Macieja Berka

Jak opisuje Onet, ponad dwie piąte Polaków (41,4 proc.) uważa, że Karol Nawrocki powinien odebrać ślubowanie od Macieja Berka. Przeciwnego zdania jest tylko 18,5 proc. ankietowanych. 22,9 proc. osób wybrało odpowiedź „nie mam zdania”, a 17,6 proc. - „trudno powiedzieć”.

Jak zauważa portal, odpowiedzi układają się podobnie w przypadku obu płci oraz we wszystkich grupach wiekowych. Odpowiedź "tak" wybrało 43,9 proc. panów i 38,4 proc. pań. Wśród mężczyzn jest także więcej odpowiedzi zdecydowanie negatywnych - 22,5 proc., gdy u kobiet - 14,7 proc.

Jeśli brać pod uwagę wiek, to najwięcej odpowiedzi na „tak” było w grupie osób w wieku 50+ (49,9 proc), a najmniej w grupie do 24 lat (29,2 proc.). Najwięcej zdecydowanych przeciwników odbierania ślubowania jest także w grupie najstarszych uczestników badania (20,3 proc.), a wśród najmłodszych – 15,1 proc.

O co chodzi w sporze o najnowszego sędziego TK

Maciej Berek, były minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, na początku września został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kancelaria Prezydenta skierowała do Kancelarii Sejmu pismo ws. „wyjaśnienia okoliczności procedowania formalnie kandydatury” Berka, a szef KPRP Zbigniew Bogucki stwierdził, że „są gigantyczne wątpliwości co do tego, czy pan minister Berek ma dziesięcioletni staż radcy prawnego”. Sam Berek opublikował w mediach społecznościowych pismo, z którego wynika, że od 25 września 2002 roku posiada on uprawnienia do wykonywania zawodu.

Prawo przewiduje, że sędzią TK może zostać m.in. osoba, która „przez co najmniej dziesięć lat wykonywała w Polsce zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza”. Z oficjalnego wniosku zgłoszeniowego wynika, że Maciej Berek wykonuje zawód radcy prawnego od 2001 roku, głównie na podstawie umów cywilnoprawnych. Własną kancelarię prowadził jedynie w latach 2022-2023. Prawo nie wymaga jednak od radcy prawnego, by prowadził własną kancelarię w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej czy w spółce. Radca prawny może wykonywać zawód będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę m.in. w urzędzie czy firmie, a także świadczyć pomoc prawną na podstawie umów takich jak B2B czy zlecenie.

Prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz powiedział w piątek, że rząd „usilnie wmawia”, iż „Maciej Berek jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, gdy dobrze wszyscy o tym wiemy, że nie spełnia wymogów formalnych”. Co więcej, jak stwierdził Leśkiewicz, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty miał wprowadzić w błąd Sejm, pozwalając na poddanie pod głosowanie kandydatury Berka. Zdaniem Leśkiewicza „rządzący próbują bezprawnie przejąć Trybunał Konstytucyjny, łamiąc polską konstytucję i przepisy polskiego prawa”.

Zapytany, czy na pewno wiadome już jest, że Berek nie spełnia wymogów formalnych sędziego TK, czy w dalszym czasie Kancelaria Prezydenta czeka na stosowne dokumenty z Kancelarii Sejmu, odpowiedział, że „na razie wiemy, że nie spełnia, bo tych dokumentów nie ma”.

– Gdyby pan minister Maciej Berek dysponował dokumentami potwierdzającymi jego (...) dziesięcioletni staż pracy jako radca prawny, wypełnianie tej roli radcy prawnego, a nie urzędnika państwowego, no to te dokumenty pan Berek by na pewno już przedłożył (...). Nie robi tego, zatem tych dokumentów nie ma – stwierdził Leśkiewicz.

Z kolei Maciej Berek, oczekujący na odebranie ślubowania przez prezydenta, stwierdził w Polsat News, że „nie istnieje procedura, w której prezydent weryfikuje rozstrzygnięcie Sejmu i mówi, »jestem nieprzekonany, chciałbym jeszcze dodatkowych informacji«”. Dopytywany, czy ostatecznie „był tylko na liście” radców prawnych, czy też „wykonywał” ten zawód podkreślił, że kwestia wykonywania zawodu radcy wymaga odrębnego zgłoszenia, a on sam ma 17 lat, w których wykazywał wykonywanie tego zawodu, „w formie, która wynika z ustawy o radcach prawnych”.