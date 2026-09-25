Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Wydajesz więcej niż zarabiasz? Skarbówka będzie to sprawdzać. Karą jest drakoński podatek

Fiskus interesuje się tymi, którzy wydają więcej niż oficjalnie zarobili. Nie tylko grubymi rybami, ale też zwykłymi Kowalskimi. Jeśli nie wykażą, skąd mają pieniądze, grozi im sankcyjny PIT od przychodów z nieujawnionych źródeł.

Publikacja: 25.09.2026 15:33

Fiskus interesuje się tymi, którzy wydają więcej niż oficjalnie zarobili. Czy zakup samochodu za 50

Fiskus interesuje się tymi, którzy wydają więcej niż oficjalnie zarobili. Czy zakup samochodu za 50 tys. zł może wzbudzić podejrzenia urzędników?

Foto: PAP

Przemysław Wojtasik

Czy zakup samochodu za 50 tys. zł może wzbudzić podejrzenia urzędników? Tak. Szukają bowiem przychodów z tzw. nieujawnionych źródeł. To dla nich łakomy kąsek, bo podatek wynosi aż 75 proc.

Przychody z nieujawnionych źródeł. Skarbówka interesuje się kupującymi samochody i mieszkania

Pozostało jeszcze 96% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama