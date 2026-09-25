Wydajesz więcej niż zarabiasz? Skarbówka będzie to sprawdzać. Karą jest drakoński podatek

Fiskus interesuje się tymi, którzy wydają więcej niż oficjalnie zarobili. Nie tylko grubymi rybami, ale też zwykłymi Kowalskimi. Jeśli nie wykażą, skąd mają pieniądze, grozi im sankcyjny PIT od przychodów z nieujawnionych źródeł.



Fiskus interesuje się tymi, którzy wydają więcej niż oficjalnie zarobili. Czy zakup samochodu za 50 tys. zł może wzbudzić podejrzenia urzędników? Foto: PAP

Czy zakup samochodu za 50 tys. zł może wzbudzić podejrzenia urzędników? Tak. Szukają bowiem przychodów z tzw. nieujawnionych źródeł. To dla nich łakomy kąsek, bo podatek wynosi aż 75 proc. Przychody z nieujawnionych źródeł. Skarbówka interesuje się kupującymi samochody i mieszkania Pozostało jeszcze 96% artykułu