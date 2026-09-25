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Fiskus interesuje się tymi, którzy wydają więcej niż oficjalnie zarobili. Czy zakup samochodu za 50 tys. zł może wzbudzić podejrzenia urzędników?
Czy zakup samochodu za 50 tys. zł może wzbudzić podejrzenia urzędników? Tak. Szukają bowiem przychodów z tzw. nieujawnionych źródeł. To dla nich łakomy kąsek, bo podatek wynosi aż 75 proc.
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