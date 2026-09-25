W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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AI w centrum relacji USA–Chiny

Spotkanie Donalda Trumpa i Xi Jinpinga pokazało, że sztuczna inteligencja staje się jednym z najważniejszych obszarów rywalizacji i współpracy obu mocarstw. Prezydent USA, witając chińskiego przywódcę w bazie lotniczej Andrews, podkreślał dobre relacje między nimi. Wśród tematów rozmów wymienił bezpieczeństwo, Tajwan, technologię, AI oraz bardziej zrównoważoną wymianę handlową.

Xi Jinping wskazywał natomiast, że pokojowe współistnienie i rozwój obu mocarstw mogą przynieść korzyści całemu światu. Podobnie jak Trump zwrócił uwagę na sztuczną inteligencję i odpowiedzialne zarządzanie jej rozwojem. To właśnie AI było jednym z głównych tematów przygotowań do spotkania i rozmów roboczych.

Obaj przywódcy po wystąpieniach przeszli do rozmów za zamkniętymi drzwiami, których szczegółów nie komentowali. Spotkanie ma przede wszystkim pomóc w stabilizacji relacji gospodarczych USA i Chin, choć rywalizacja technologiczna, szczególnie w obszarze sztucznej inteligencji, pozostaje jednym z najważniejszych punktów spornych.

Polska ma szansę na rynku półprzewodników. BGK wskazuje na specjalizację

Polska może wzmocnić swoją pozycję w europejskim łańcuchu dostaw półprzewodników, wynika z raportu Banku Gospodarstwa Krajowego. Zdaniem autorów Polska nie powinna koncentrować się na kosztownej produkcji najbardziej zaawansowanych chipów, lecz rozwijać specjalizacje, w których może konkurować na europejskim rynku.

Chodzi m.in. o projektowanie układów scalonych, fotonikę oraz montaż, testowanie i pakowanie półprzewodników, czyli tzw. segment backend. To obszary, które mogą pozwolić polskim firmom wykorzystać istniejące kompetencje bez konieczności budowy całego łańcucha produkcji najbardziej zaawansowanych procesorów.

Jedną z potencjalnych przewag Polski są również kompetencje związane z azotkiem galu. Materiał ten znajduje coraz szersze zastosowanie w nowoczesnej elektronice i może stopniowo zwiększać znaczenie w wybranych zastosowaniach, w których tradycyjny krzem ma ograniczenia.

Francja i Niemcy spierają się o „Made in EU”

Francja i Niemcy nie mogą porozumieć się w sprawie unijnej ustawy o Akceleratorze Przemysłowym, związanej z inicjatywą „Made in EU”. Spór dotyczy przede wszystkim tego, jakie kryteria powinny decydować o dostępie produktów do europejskich dotacji i zamówień publicznych.

Berlin uważa, że propozycje przedstawiane przez unijnego komisarza ds. przemysłu Stéphane'a Séjourné są zbyt rygorystyczne. Niemcy obawiają się, że nadmierne ograniczenia dotyczące produktów spoza Unii Europejskiej mogą zaszkodzić wolnemu handlowi.

W rozwiązaniu sporu pośredniczyć chce Hiszpania. Dyskusja ma istotne znaczenie dla europejskiej polityki przemysłowej, szczególnie w sytuacji rosnącej konkurencji ze strony producentów spoza UE i wysokich kosztów energii ponoszonych przez europejski przemysł.

Kreml planuje podwyżkę podatków

Rosyjskie Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt budżetu na 2027 r., który zakłada szereg zmian podatkowych. Projekt przewiduje m.in. podwyżkę podatków od dochodów pasywnych oraz zwiększenie podatku VAT dotyczącego zakupów zagranicznych.

Kreml chce również wprowadzić opłatę celną w wysokości 100 rubli za zagraniczne paczki o wartości poniżej 200 euro. Kolejnym elementem planu jest podatek od nadmiarowych zysków dla przedsiębiorstw z sektorów wydobywczego i metalurgicznego.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.