Z tego artykułu dowiesz się: W jakich obszarach rynku półprzewodników Polska buduje swoją strategiczną pozycję?

Na czym polega przewaga azotku galu nad krzemem i jaką unikalną, światową technologię w tej dziedzinie posiada Polska?

Jaką rolę w rozwoju branży chipów mogą odegrać sektor zbrojeniowy oraz spółki z udziałem Skarbu Państwa?

Z jakimi barierami mierzy się branża i jakie instrumenty finansowe mają pomóc w pokonaniu tzw. doliny śmierci?

Polska może stać się jednym z kluczowych krajów w europejskim sektorze półprzewodników i wzmocnić swoją pozycję w łańcuchu dostaw tych strategicznych technologii – z najnowszego raportu BGK, który „Rzeczpospolita” poznała jako pierwsza, wynika, że naszą przewagą nie będzie kosztowna produkcja najbardziej zaawansowanych chipów, lecz specjalizacja w projektowaniu układów scalonych, technologiach energoelektronicznych, fotonice oraz montażu, testowaniu i pakowaniu układów scalonych. Długoterminowe finansowanie zapewnić mają m.in. instrumenty Banku Gospodarstwa Krajowego.

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Prognozy są obiecujące, do 2035 r. wartość rodzimego rynku chipów będzie rosła szybciej niż globalna dynamika. Jest tylko „ale”, i to niejedno.

Foto: Paweł Krupecki

Krzemowy paradoks

Raport BGK „Technologie kluczowe: półprzewodniki jako zasób strategiczny dla Polski”, wskazuje, że w ciągu niecałej dekady wartość polskiego rynku półprzewodników skoczy z 5,1 mld dol. do 23,7 mld dol., a średnioroczne tempo wzrostu sięgnie niemal 17 proc., gdy globalnie będzie to 10 proc. I choć nad Wisłą nie mamy finansowych ani technologicznych warunków, by konkurować w najbardziej kapitałochłonnej produkcji zaawansowanych struktur krzemowych od podstaw (tzw. front-end), to specjalizacja we wspomnianym tzw. segmencie back-end może być naszą przewagą. Eksperci BGK twierdzą, że mamy szansę zająć strategiczną pozycję w sektorze i rekomendują skupienie się na warstwie aplikacyjnej i energoelektronice (np. w falownikach, zasilaczach i sieciach 5G) zamiast na nieopłacalnej w polskich warunkach masowej produkcji materiałowej. I to mimo tego, że Polska wydobywa rocznie ok. 30 tys. ton krzemu (surowiec w całości trafia do hutnictwa i przemysłu ciężkiego).

Mamy natomiast wyjątkowe kompetencje w obszarze przełomowych technologii, takich jak azotek galu (GaN). To zaawansowany materiał półprzewodnikowy, który w nowoczesnej elektronice stopniowo zastępuje klasyczny krzem tam, gdzie liczy się duża moc, wysoka częstotliwość pracy oraz minimalne straty energii. Krajowy rynek komponentów GaN wyceniany jest na 24,9 mln dol. z prognozą wzrostu do 222,3 mln dol. do 2035 r., a Instytut Wysokich Ciśnień PAN ma unikalną w skali świata metodę amonotermalną, umożliwiającą wzrost monokryształów azotku galu o rekordowo niskiej gęstości defektów (azotek galu potrafi stabilnie pracować w wysokich temperaturach, ograniczając straty energetyczne względem tradycyjnego krzemu nawet o 50 proc.).

– Półprzewodniki są dziś dla gospodarki tym, czym infrastruktura energetyczna była dla rozwoju przemysłowego w XX wieku. Polska nie musi konkurować z globalnymi liderami w najbardziej kapitałochłonnych segmentach produkcji. Naszą szansą jest budowa przewag w projektowaniu układów, energoelektronice, technologiach GaN oraz wdrażaniu innowacji opartych na krajowej własności intelektualnej – mówi Jarosław Kamiński, dyrektor Departamentu Innowacji Biznesowych BGK.

Szansa w dual-use

Eksperci z entuzjazmem mówią o polskim potencjale. Łukasz Bojar, wiceprezes Senetic, wskazuje, że najcenniejsze firmy świata projektujące chipy, jak Nvidia czy Apple, same nie produkują krzemu, lecz zarabiają na projekcie i na tym, że kontrolują klienta, z kolei nowoczesna fabryka front-end kosztuje dziesiątki miliardów dolarów i zużywa prąd oraz wodę jak średnie miasto, stąd realna szansa dla nas zaawansowane pakowanie i testy, czyli składanie kilku mniejszych chipów w jeden układ.

– Tam dziś toczy się wyścig napędzany przez AI i tu mamy realne atuty. W rankingu Kearney Polska jest piątą lokalizacją na świecie i pierwszą w Europie dla takich inwestycji. Intel planował pod Wrocławiem właśnie taki zakład i wycofał się z powodu własnych kłopotów, a nie polskich warunków. Do tego dochodzą integracja systemowa i oprogramowanie – wylicza Bojar. – Jako dystrybutor widzę to codziennie: klient nie kupuje chipa, tylko działający system. Kto ten system składa i rozumie klienta, ten decyduje, czyje układy trafią do środka. Europejskie centrum integracji jest realne, bo mamy inżynierów, logistykę i fabryki elektroniki – kontynuuje.

I dodaje: Nie musimy produkować krzemu, żeby decydować, który krzem trafi do europejskich produktów. A wtóruje mu Tomasz Rysiak, managing partner w Grants.Capital, członek AI Chamber, który szans dopatruje się w sektorze dual-use.

– Detektory podczerwieni przydają się w systemach obserwacji i monitoringu przemysłowym, układy z azotku galu mogą pracować w radarach, ale też w energoelektronice, mamy w Polsce zespoły badawcze i firmy, które potrafią rozwijać takie rozwiązania. Rynek zbrojeniowy może być dla nich pierwszym odbiorcą. Przy niewielkich seriach liczą się niezawodność, dostępność komponentów i możliwość dostosowania ich do potrzeb klienta. Tu mniejszy producent może konkurować pomysłem, a nie skalą produkcji – wylicza.

A właśnie pierwszy klient to koło zamachowe. Analitycy twierdzą, że potrzebne są przy tym programy wsparcia, które będą miały horyzont dłuższy niż kadencja.

– Dotacja pomoże zbudować linię, ale nie da nikogo, kto kupi z niej produkt. Polski układ potrzebuje referencji, a tę najłatwiej zdobyć w obronności, energetyce i spółkach Skarbu Państwa. Nawet projekt rządowej polityki półprzewodnikowej zakłada, że spółki z udziałem Skarbu Państwa mogą odgrywać szczególną rolę w generowaniu zapotrzebowania technologicznego. Teraz trzeba to wdrożyć. Nie chodzi o „kupuj polskie” z zasady, tylko o przetargi opisane wymaganiami, a nie markami, w których krajowy projekt ma realną szansę – wyjaśnia Łukasz Bojar.

Most nad doliną śmierci

Barier jest sporo. Choćby fakt, że w segmencie back-end pracuje w Polsce ponad 5 tys. osób, ale za 92 proc. ogółu miejsc pracy odpowiadają przedsiębiorstwa międzynarodowe, przy czym w ponad 75 proc. przypadków chodzi o ledwie dwa podmioty: Intel oraz Trumpf Hüttinger. Ten stan może zadziałać jednak na korzyść, bo specjaliści z tych przedsiębiorstw mogą zacząć tworzyć własne.

– Mamy talent inżynierski, który może zdobywać doświadczenie w start-upach rozwijających nowe technologie półprzewodnikowe i uruchamiających ich produkcję. Właśnie w tym widzę szansę: najpierw nasi specjaliści powinni uczestniczyć w budowie takich przedsięwzięć, by na bazie zdobytej wiedzy tworzyć później własne – mówi nam Andrzej Targosz, partner w Bitspiration VC. – Z perspektywy venture capital to szansa, by w przyszłości inwestować w doświadczonych ludzi i sprawdzone w praktyce kompetencje. To także czas na edukację inwestorów: potrzebujemy więcej osób łączących zaplecze techniczne z doświadczeniem biznesowym, które potrafią ocenić ryzyko technologiczne i wspierać rozwój firm przez lata – zauważa.

A szeroki strumień pieniądzy w tym sektorze to fundament.

– Kluczowe jest domknięcie luki między laboratorium a rynkiem poprzez dostęp do kapitału i infrastruktury umożliwiającej skalowanie technologii – przyznaje Jarosław Kamiński.

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Chodzi o pokonanie tzw. doliny śmierci między badaniami laboratoryjnymi a przemysłem, co wymaga wdrożenia instrumentów typu „bridging finance” oraz budowy krajowych linii pilotażowych. Raport BGK rekomenduje rozwój zintegrowanego ekosystemu wokół silnych hubów regionalnych (korytarz Drezno–Praga–Wrocław, Gdańsk, Warszawa, Kraków) i uruchomienie spójnej polityki przemysłowej wspieranej funduszami prorozwojowymi, jak Innovate Poland czy wehikuły Vinci z Grupy BGK, a także sięgnięcie po pieniądze z europejskiego Chips Act (zmobilizuje on prawie 45 mld dol. do 2030 r.). Tomasz Rysiak uważa, że pieniądze na nasze chipowe ambicje się znajdą.

– W najbliższych miesiącach ruszają nabory na finansowanie projektów w ramach m.in. konkursów STEP dla technologii obronnych czy też BGK na wytwarzanie produktów dual-use. Połączenie zapotrzebowania ze strony MON oraz współfinansowania projektów dual-use ze środków publicznych może być elementem, który stworzy polskim technologiom przestrzeń do rozwoju – dodaje.