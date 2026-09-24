Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego po 16 latach doszło do zmiany kluczowego sponsora reprezentacji Polski w piłce nożnej.

Jakie obszary polskiej piłki, od sportu kobiecego po kadry młodzieżowe, obejmuje nowa umowa.

Jak partnerstwo z PZPN wpisuje się w globalną strategię marketingową nowego sponsora.

Piłka nożna wciąż jest sportem narodowym, a mecze reprezentacji, nawet jeśli wyniki odbiegają zazwyczaj od oczekiwań, przyciągają uwagę. 70 proc. Polaków interesuje się tą dyscypliną, a 87 proc. aktywnie kibicuje reprezentacji Polski. Mecze kadry narodowej przyciągają przed ekrany telewizorów miliony widzów, dlatego sponsorzy kadry wciąż mają zagwarantowaną uwagę. Widzi to Lidl Polska, który został oficjalnym sponsorem polskiej reprezentacji.

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Lidl sponsorem PZPN

Wcześniej kadrę wspierała Biedronka, kilka dni temu sieć ogłosiła jednak po 16 latach zakończenie współpracy z PZPN. Handel jednak nie zniknie z boisk, teraz w tę rolę wchodzi Lidl Polska. - Chcemy towarzyszyć Polakom także w najważniejszych sportowych momentach. Naszym celem jest wyrównywanie szans i pokazywanie, że jesteśmy niezawodnym partnerem na każdym polu – mówi Włodzimierz Wlaźlak, prezes Lidl Polska. - Poprzez zaangażowanie w kadrę narodową, wsparcie piłki kobiecej i sportu młodzieżowego, wspieramy kształtowanie zdrowych nawyków. Cieszymy się, że jako oficjalny dostawca dla reprezentacji piłkarskich możemy dostarczać naszym zawodniczkom i zawodnikom to, co mamy najlepsze – świeże produkty wysokiej jakości – dodał.

Firma zapowiada zaangażowanie na wielu poziomach. Sieć handlowa została oficjalnym sponsorem nie tylko pierwszej kadry, ale także Reprezentacji Polski U21 (do lat 21), Reprezentacji Polski U20 (do lat 20) oraz młodzieżowych reprezentacji Polski mężczyzn i kobiet. Lidl Polska został Oficjalnym Sponsorem Piłki Kobiecej oraz Oficjalnym Sponsorem Reprezentacji Polski Kobiet.

Zdrowie na talerzu

Polacy wciąż odżywiają się mocno tradycyjnie, podobnie jak wiele innych nacji mamy problem z otyłością wśród dzieci. Lidl chce w ten sposób dzięki nowej współpracy także zająć się promocją zdrowego odżywiania. Sieć zyskała też tytuł oficjalnego dostawcy świeżych owoców i warzyw dla reprezentacji piłkarskich oraz oficjalnego partnera żywieniowego reprezentacji. Łącząc aktywność fizyczną z edukacją żywieniową dzieci i młodzieży, sieć została oficjalnym partnerem żywieniowym Programów Grassroots PZPN (inicjatywy skierowane do uczniów szkół podstawowych). Uzupełnieniem tego prozdrowotnego portfolio jest objęcie roli partnera Walking Futbol, co podkreśla, że sport i zdrowie są ważne na każdym etapie życia - również dla seniorów.

- Polski Związek Piłki Nożnej konsekwentnie buduje wokół reprezentacji silny zespół sponsorów, z którymi łączą nas wspólne cele. Rozpoczęcie współpracy z tak potężną i bliską Polakom marką, jaką jest Lidl Polska, to dla nas ogromny powód do dumy - mówi Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. - Szczególnie doceniamy fakt, że nasze partnerstwo ma tak szeroki wymiar – od męskiej kadry, przez prężnie rozwijającą się piłkę kobiecą, aż po wsparcie kadr młodzieżowych i inicjatyw Grassroots – dodaje.

Piłkarskie partnerstwa Lidla mają wymiar globalny – sieć po raz pierwszy wystąpiła jako oficjalny partner podczas UEFA EURO 2024, a ponadto jest dumnym partnerem Ligi Europy UEFA oraz Ligi Konferencji UEFA. Elementem promocji równości i różnorodności w sporcie było także zaangażowanie w kobiece EURO 2025. Portfolio sportowe marki wykracza jednak poza futbol i obejmuje m.in. wsparcie piłki ręcznej (współpraca z IHF i EHF) oraz strategiczne partnerstwa w kolarstwie pod szyldem Lidl-Trek.