W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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UE przedłuża sankcje wobec Rosji. Pakiet obowiązuje dłużej

Państwa członkowskie UE zatwierdziły przedłużenie sankcji wobec Rosji. Negocjacje były napięte, przede wszystkim za sprawą Francji i Luksemburga, które domagały się usunięcia z listy sankcyjnej rosyjskich oligarchów Aliszera Usmanowa i Michaiła Fridmana. Sprzeciw wobec takiego rozwiązania zgłaszały Łotwa i Ukraina. Prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że wyłączenie oligarchów z sankcji mogłoby stworzyć niebezpieczny precedens. Ostatecznie państwa UE przyjęły warunki Francji i Luksemburga.

Najważniejszą zmianą jest okres obowiązywania sankcji. Zamiast dotychczasowych sześciu miesięcy restrykcje zostały przedłużone na trzy lata. Jednocześnie Bruksela pracuje już nad kolejnym, 22. pakietem sankcji wobec Rosji, który według informacji Bloomberga może wejść w życie w październiku.

Czytaj więcej Polityka „Moskwa świętuje”. UE zdjęła sankcje z dwóch rosyjskich oligarchów Sankcje na ponad 3 tys. osób i podmiotów, nałożone w związku z inwazją Rosji na Ukrainę, będą przedłużone na kolejne trzy lata – poinformowała Rada...

Spór o chińskie auta. Cła dzielą ekspertów

Przyszłość europejskiej motoryzacji będzie związana z samochodami elektrycznymi, ale sposób ochrony unijnego rynku przed chińskimi producentami pozostaje przedmiotem sporu. Brukselski think tank Bruegel uważa, że UE nie powinna hamować elektryfikacji poprzez cła na chińskie auta czy wymagania dotyczące lokalnych komponentów. Według Bruegla większy nacisk powinien zostać położony na pomoc europejskim producentom w dostosowaniu się do nowych warunków konkurencji. Innego zdania jest Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Ekspert wskazuje, że cła nie mają służyć wyłącznie ochronie europejskiej produkcji, lecz wyrównaniu warunków konkurencji. Zwraca również uwagę, że argument o wzroście cen samochodów elektrycznych nie musi odpowiadać obecnej sytuacji, ponieważ ceny europejskich elektryków w ostatnim czasie wyraźnie spadały. Spór o chińskie samochody będzie więc jednym z ważniejszych tematów dla przyszłości europejskiego automotive.

Saudyjska ropa popłynie do Polski. Orlen odzyskuje ważne źródło dostaw

Arabia Saudyjska wznowiła działalność rurociągu Wschód–Zachód i może ponownie uruchomić eksport ropy z portu Janbu nad Morzem Czerwonym. To istotna informacja dla europejskiego rynku surowców oraz Grupy Orlen.

Arabia Saudyjska odpowiada za około 40 proc. dostaw ropy dla polskiego koncernu. Przywrócenie eksportu przez Janbu zwiększa bezpieczeństwo dostaw w sytuacji napiętej sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie i ogranicza ryzyko związane z transportem przez zagrożone szlaki morskie.

Jednocześnie ceny paliw w Polsce pozostają znacznie wyższe niż rok wcześniej. Według Eurostatu w sierpniu ceny paliw wzrosły w Polsce o 24 proc. rok do roku, a w całej Unii Europejskiej średni wzrost wyniósł 23,8 proc. Dla rynku paliw kluczowe pozostaną więc zarówno ceny ropy, jak i stabilność jej dostaw.

Bitcoin na fali. Kryptowaluta przekracza 86 tys. dol.

Bitcoin przekroczył we wtorek poziom 86 tys. dol., zyskując w ciągu tygodnia ponad 15 proc. Najpopularniejsza kryptowaluta znalazła się tym samym na najwyższym poziomie od stycznia. Jak zauważa Hubert Kozieł na łamach „Parkietu”, analitycy zaczęli dostrzegać sygnały mogące świadczyć o końcu dekoniunktury na rynku kryptowalut. Jednym z nich jest przebicie przez Bitcoina 50-tygodniowej średniej kroczącej. W przeszłości taki ruch często towarzyszył zakończeniu rynku niedźwiedzia i rozpoczynał okres mocniejszych wzrostów.

Poprawę nastrojów pokazuje również indeks strachu i chciwości na rynku kryptowalut. We wtorek wynosił 78 punktów, wskazując na dominację chciwości. Jeszcze w sierpniu indeks znajdował się poniżej 40 punktów.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.