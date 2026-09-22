Rada Europejska ogłosiła we wtorek wieczorem, że zdecydowała o przedłużeniu obostrzeń, nałożonych na osoby i podmioty odpowiedzialne za podważanie lub zagrażanie integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy.

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Decyzja o przedłużeniu sankcji zapadła na kilka godzin przed terminem ich wygaśnięcia. Obowiązywanie obostrzeń przedłużono o trzy lata, do 22 września 2029 r. To zmiana, ponieważ do tej pory sankcje przedłużano o pół roku.

Unia Europejska przedłuża sankcje na Rosję na trzy lata

„Obecne środki ograniczające obejmują ponad 3 tys. osób oraz podmiotów i wiążą się z ograniczeniami w podróżowaniu dla osób fizycznych, zamrożeniem aktywów oraz zakazem udostępniania środków finansowych lub innych zasobów gospodarczych osobom i podmiotom objętym sankcjami” – podała RE.

„W ramach przeglądu sankcji Rada zdecydowała również o nieprzedłużaniu wpisów dotyczących trzech osób i jednego podmiotu, a także o usunięciu z listy trzech osób zmarłych” – czytamy w komunikacie. Rada zaznaczyła, że po inwazji Rosji na Ukrainę, rozpoczętej 24 lutego 2022 r., Unia Europejska znacząco rozszerzyła sankcje na Rosję, by w ten sposób ograniczyć zdolność Moskwy do prowadzenia wojny poprzez osłabienie rosyjskiej bazy gospodarczej i ograniczenie jej dochodów z sektora energetycznego, pozbawienie jej dostępu do kluczowych technologii i rynków oraz uderzenie w jej kompleks wojskowo-przemysłowy.

Rada Europejska zaznaczyła, że na dwudniowym szczycie w Brukseli w połowie czerwca potwierdzono twarde i nieustające poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową. Postanowiono wtedy, że UE będzie nadal udzielać Ukrainie i jej obywatelom wszechstronnego wsparcia politycznego, finansowego, gospodarczego, humanitarnego, wojskowego i dyplomatycznego.

„UE pozostaje zdeterminowana, by nadal zwiększać presję na Rosję i kontynuować osłabianie jej gospodarki wojennej, tak aby kraj ten zaprzestał brutalnej wojny przeciwko Ukrainie i przystąpił do poważnych negocjacji pokojowych” – głosi stanowisko Rady Europejskiej.

Dwaj rosyjscy oligarchowie zwolnieni z unijnych sankcji

W komunikacie RE brak informacji, kto został zwolniony z sankcji. Wcześniej we wtorek irlandzka prezydencja ogłosiła osiągnięcie porozumienia w kwestii sankcji, które miały zostać przedłużone „bez niektórych osób”.

Agencja Reutera podała, powołując się na unijnych dyplomatów, że państwa UE zgodziły się na usunięcie z listy sankcyjnej dwóch rosyjskich oligarchów, Aliszera Usmanowa i Michaiła Fridmana. Przeciw zniesieniu obostrzeń protestowała Łotwa, która jednak we wtorek zmieniła swe stanowisko, co umożliwiło osiągnięcie wymaganej przy nakładaniu sankcji jednomyślności. Władze w Rydze mają nałożyć na usuniętych z listy sankcje na poziomie krajowym.

Za tym, by zdjąć sankcje z Usmanowa, opowiadała się Francja, która nie konsultowała tego stanowiska z innymi stolicami UE. W związku z sytuacją w ubiegłym tygodniu sankcje prowizorycznie przedłużono o tydzień. Według Euronews, Paryż doprowadził do wykreślenia oligarchy z listy sankcyjnej w zamian za zwolnienie z więzienia przez Azerbejdżan dwóch obywateli Francji. Zniesienia sankcji wobec Usmanowa i Fridmana chciała także Słowacja.

Zdjęciu sankcji z Usmanowa i Fridmana sprzeciwiała się Ukraina. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha ocenił, że wykreślenie oligarchów z listy sankcyjnej będzie niewłaściwym sygnałem dla Rosji. Po ogłoszeniu decyzji Rady Europejskiej Sybiha napisał w serwisie X, że zwolnienie Usmanowa i Fridmana z sankcji to krok haniebny i nie do usprawiedliwienia. „Moskwa świętuje, ponieważ dostała, co chciała. Wzywam wszystkie państwa członkowskie UE do ogłoszenia, że nałożą własne krajowe sankcje na te dwie osoby” – oświadczył minister spraw zagranicznych Ukrainy.