Donald Trump i Xi Jinping
Prezydent Chin Xi Jinping zamierza podczas spotkania z Donaldem Trumpem naciskać na ograniczenie amerykańskich dostaw uzbrojenia dla Tajwanu – wynika z informacji Reutersa. Pekin ma powoływać się na porozumienie USA i Chin z 1982 roku, w którym Waszyngton zapowiedział stopniowe zmniejszanie sprzedaży broni Tajpej.
Według źródeł agencji zaznajomionych z przygotowaniami do spotkania Xi może poruszyć ten temat podczas wizyty w Waszyngtonie. Chiński przywódca ma również zabiegać o wstrzymanie dostaw broni, które Tajwan już zamówił.
Dla Pekinu kwestia Tajwanu pozostaje jednym z najważniejszych problemów w relacjach z USA. Chiny uważają wyspę za część swojego terytorium, podczas gdy władze Tajwanu odrzucają roszczenia Pekinu.
Czytaj więcej
Po raz pierwszy od ponad dwóch lat w Chinach kontynentalnych pojawi się członek rządu Tajwanu. Chiny uważają wyspę za zbuntowaną prowincję.
Trump ma obecnie do dyspozycji istotną kartę negocjacyjną. Administracja USA w grudniu zatwierdziła dla Tajwanu pakiet uzbrojenia o wartości 11 mld dolarów – największy w historii. Kolejny, wart około 14 mld dolarów, pozostaje jednak od miesięcy wstrzymany.
Po majowym spotkaniu z Xi w Pekinie Trump powiedział, że na razie nie podejmuje decyzji w sprawie pakietu. Określił go przy tym jako „bardzo dobrą kartę przetargową”.
Biały Dom zapowiada, że prezydent USA w stosunkowo krótkim czasie zdecyduje o dalszych losach dostaw. W pierwszej kadencji Trump zatwierdził więcej sprzedaży broni Tajwanowi niż jakikolwiek wcześniejszy prezydent USA. Według przedstawiciela Białego Domu w pierwszym roku drugiej kadencji zatwierdzona przez niego wartość sprzedaży była już większa niż przez całe cztery lata prezydentury Joe Bidena.
Czytaj więcej
Pekin grozi odwołaniem wrześniowego szczytu Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem, jeśli USA zatwierdzą nową sprzedaż broni dla Tajwanu. Spotkanie miało d...
Pekin chce wykorzystać porozumienie podpisane w 1982 roku. Waszyngton zadeklarował w nim zamiar stopniowego ograniczania sprzedaży broni Tajwanowi i zaznaczył, że nie zamierza prowadzić długoterminowej polityki dostaw uzbrojenia na wyspę.
Istotne jest jednak to, że deklarację uzupełnił wówczas prezydent Ronald Reagan. W memorandum zaznaczył, że ograniczanie sprzedaży broni jest uzależnione od utrzymania przez Chiny zaangażowania w pokojowe rozwiązanie sporu z Tajwanem.
Innym elementem amerykańskiej polityki są tzw. Sześć Gwarancji dla Tajwanu, również sformułowanych w 1982 roku, a odtajnionych w 2020 roku. USA nie określiły w nich terminu zakończenia sprzedaży broni Tajwanowi ani nie zobowiązały się do konsultowania takich transakcji z Pekinem.
Tajwan
Według źródeł Reutersa Xi może podczas rozmowy z Trumpem argumentować, że to Tajwan odpowiada za destabilizację relacji chińsko-amerykańskich i próbuje zmieniać istniejący status quo.
Pekin ma jednocześnie oferować Waszyngtonowi pomoc w wywieraniu presji na Iran w związku z wojną na Bliskim Wschodzie.
Chiny w ostatnich latach znacząco zwiększyły aktywność wojskową wokół Tajwanu. Chińskie siły prowadziły ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji i rakiet, a działania wojskowe wokół wyspy odbywają się niemal codziennie.
Czytaj więcej
Po raz pierwszy w historii supermocarstwo przyznało, że jego satelity są uzbrojone. Inne państw też mają takie, ale oficjalnie nie ujawniają tego.
Przed spotkaniem z Xi część wpływowych Republikanów apeluje do Trumpa o utrzymanie dotychczasowego stanowiska wobec Tajwanu.
Senator Pete Ricketts, republikański przewodniczący podkomisji ds. Azji Wschodniej w Senacie, wezwał prezydenta do jasnego podkreślenia, że polityka USA wobec Tajwanu się nie zmienia. Z kolei John Moolenaar, stojący na czele komisji Izby Reprezentantów zajmującej się Chinami, przekonywał Trumpa, by odrzucił chińskie żądania dotyczące amerykańskiej sprzedaży broni i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.
Były zastępca doradcy Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Matt Pottinger uważa, że Xi podczas spotkania poświęci Tajwanowi dużo uwagi, ale nie spodziewa się w tej kwestii przełomowych ustaleń.
Xi ma przybyć do Waszyngtonu w środę. Rozmowy przywódców zaplanowano na czwartek, a dzień później chiński prezydent ma odwiedzić Archiwa Narodowe. To właśnie tam może odwołać się do dokumentów regulujących część amerykańsko-chińskich ustaleń dotyczących Tajwanu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas