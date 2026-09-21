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Mimo wyborczych klęsk CDU Friedrich Merz na razie prawdopodobnie pozostanie kanclerzem Niemiec
Choć 20 września nacjonalistyczna, otoczona kordonem sanitarnym Alternatywa dla Niemiec (AfD), po raz kolejny wygrała – tym razem w nadbałtyckim landzie Meklemburgia-Pomorze Wschodnie – na pewno nie utworzy tam rządu.
W Meklemburgii-Pomorzu Przednim doszło natomiast do innego, bez wątpienia, historycznego wydarzenia. Centroprawicowa CDU, na której czele w skali federacji stoi kanclerz Friedrich Merz, nie zdobyła miejsc w landowym parlamencie. O konsekwencjach katastrofalnych wyników CDU będzie jeszcze mowa.
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