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Kinowa „Lalka” jakiej potrzebujemy. Nie będzie kłótni o nic

Po wielkiej awanturze o „Lalkę” Netfliksa, przychodzi czas na superprodukcję kinową. Tym razem nie będzie kłótni o wulgarny język i feminizm Łęckiej. Nie będzie kłótni o nic.

Publikacja: 21.09.2026 13:58

Kadr z filmu „Lalka”

Kadr z filmu „Lalka”

Foto: Gigant Films/materiały prasowe

Łukasz Adamski

Kosztujący 65 mln zł film w reżyserii Macieja Kawalskiego może albo zyskać na awanturze wokół produkcji w reżyserii Pawła Maślony, albo przez nią stracić. Zobaczymy, jak bardzo Polacy będą zmęczeni lalkomanią.

Każdy, kto jest oburzony dziełem Maślony, odetchnie z ulgą podczas seansu z Marcinem Dorocińskim jako Stanisławem Wokulskim i Kamilą Urzędowską jako Izabellą Łęcką. Nie będę jej porównywał do odjechanej wersji Netflixa, bo nie zestawia się „Bękartów wojny” Tarantino z „Szeregowcem Ryanem” Spielberga. Ta „Lalka” jest właśnie jak kino późnego Stevena Spielberga. Jest zachowawcza, opowiedziana tradycyjnym językiem, ale też nie nudzi. Ma swój rytm i choć trzeci akt się trochę sypie (widać, że planowano to jako serial), to ostatecznie można czuć satysfakcję z obcowaniem z rasową superprodukcją. Bezpieczną i oszlifowaną z jakichkolwiek kontrowersji. Mająca zadowolić jak największą liczbę widzów.

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