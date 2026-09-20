Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Kapitan kadry Mateusz Ponitka: Mam nadzieję, że nadchodzi czas koszykówki w Polsce

Nie powinienem być porównywany do Roberta Lewandowskiego, bo on jest jednym z najlepszych piłkarzy w historii Polski, a może i jednym z najlepszych na świecie. Ja nie mam tak bogatej kariery w koszykówce. Przede wszystkim skupiam się na tym, aby moja dyscyplina sportu była coraz bardziej rozpoznawalna i szanowana. Mam nadzieję, że czas dla niej nadchodzi – mówi Mateusz Ponitka, kapitan reprezentacji Polski w koszykówce.

Publikacja: 20.09.2026 17:04

Kapitan kadry Mateusz Ponitka: Mam nadzieję, że nadchodzi czas koszykówki w Polsce

Foto: Piotr Matusewicz / NurPhoto via AFP

Łukasz Majchrzyk

Już nawet za granicą wiedzą, że kiedy zakłada pan koszulkę reprezentacji Polski, to staje się pan superbohaterem. Z czego to wynika?

Wydaje mi się, że uczciwie patrząc i bez niepotrzebnego podkreślania osiągnięć, faktycznie coś w tym jest. Zawsze moim największym marzeniem było to, żeby reprezentacja Polski osiągała sukcesy. Kluby można zmieniać, a narodowość i barwy narodowe ma się jedne, choć oczywiście paszporty można mieć dwa, tak jak Jordan Loyd (amerykańsko-polski koszykarz reprezentujący nasz kraj – red.). W swojej karierze miałem okazję przejść przez wszystkie szczeble reprezentacyjne, rozegrałem mnóstwo meczów w koszulce z orzełkiem i wydaje mi się, że to wejście na wyjątkowe obroty przychodzi po prostu naturalnie, kiedy wiem, że gramy dla polskich kibiców. Nieodłącznym aspektem jest też to, że chcemy promować naszą dyscyplinę, wznieść ją wyżej w hierarchii sportów w Polsce. Jest jednak jeszcze jeden ważny aspekt. Reprezentacja to moja rodzina i drugi dom, bo jeśli podliczę liczbę meczów w kadrze i czas wszystkich zgrupowań w moim życiu, to śmiało mogę powiedzieć, że spędziłem na nich więcej dni niż w moim domu w Polsce.

Pozostało jeszcze 94% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama