W Berlinie lokalne wybory wygrała Lewica, którą wskazało 26 proc. głosujących. Drugie miejsce zajęło CDU z wynikiem 20 proc.

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Zieloni to wybór 15,5 proc. głosujących, na AfD zagłosowało 13,5 proc. uprawnionych go głosowania. Na kolejnym miejscu uplasowało się SPD popierane przez 12 proc. wyborców, a Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) uzyskało poparcie na poziomie 5 proc., a więc na granicy progu wyborczego.

Meklemburgia-Pomorze Przednie wybrała AfD

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim AfD uzyskała zgodnie z exit poll 38 proc., a SPD – 36,5 proc. Próg wyborczy przekroczyła w tym landzie także Lewica, uzyskując 6 proc. głosów oraz Zieloni (5,5 proc.) i CDU (5 proc.). Tym samym partia kanclerza Friedricha Merza nie jest jeszzce pewna, czy zdoła wprowadzić sowich przedstawicieli do miejscowego landtagu.

Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) z wynikiem 4,8 proc. nie przekroczył progu wyborczego, podobnie jak Wolna Partia Demokratyczna (FDP), którą wskazał 1 proc. głosujących.

Meklemburgia jest drugim, po Saksonii-Anhalcie landem, w którym wybory do Landtagu wygrała skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec.