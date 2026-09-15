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CDU za życia Friedricha Merza tak niskich notowań nie miała. AfD idzie po kolejne zwycięstwo

Rządem federalnym Friedricha Merza wstrząsnąć mogą wybory w dwóch landach na wschodzie Niemiec. W Meklemburgii-Pomorzu Przednim AfD może liczyć na 38 proc. głosów. Kontrwywiad nie uznaje tu tej partii za prawicową ekstremę. „To wilk w owczej skórze” – uważa politolog z Rostocku.

Publikacja: 15.09.2026 11:43

Popularna premier Manuela Schwesig walczy pod hasłem „Die Frau gegen Blau”, w wolnym tłumaczeniu ozn

Popularna premier Manuela Schwesig walczy pod hasłem „Die Frau gegen Blau”, w wolnym tłumaczeniu oznacza: „Oto właściwa kobieta do starcia z niebieskimi” (to barwy AfD)

Foto: Jerzy Haszczyński

Jerzy Haszczyński

Korespondencja z Greifswaldu

W Meklemburgii-Pomorzu Przednim, wschodnim nadbałtyckim landzie, nacjonalistyczna, izolowana przez inne partie Alternatywa dla Niemiec (AfD) ma duże szanse wygrać. 

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