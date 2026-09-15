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Popularna premier Manuela Schwesig walczy pod hasłem „Die Frau gegen Blau”, w wolnym tłumaczeniu oznacza: „Oto właściwa kobieta do starcia z niebieskimi” (to barwy AfD)
Korespondencja z Greifswaldu
W Meklemburgii-Pomorzu Przednim, wschodnim nadbałtyckim landzie, nacjonalistyczna, izolowana przez inne partie Alternatywa dla Niemiec (AfD) ma duże szanse wygrać.
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