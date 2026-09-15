Za siedem miesięcy Francuzi idą do urn. Sondaże od miesięcy wskazują, że walkę o Pałac Elizejski wygra Marine Le Pen. Co by to oznaczało dla Unii?

Francuzi są głęboko przywiązani do Europy, do wspierania Ukrainy. Zawsze, gdy przychodziło do głosowania, odrzucali ekstremizm. Widzieliśmy to w wyborach prezydenckich 2017 i 2022 r. Przed przedterminowymi wyborami parlamentarnymi w 2024 r. wielu przewidywało, że wygra je Zjednoczenie Narodowe (ZN). Ostatecznie skończyło na trzecim miejscu. W wyborach lokalnych w tym roku także przewidywano, że ZN zdobędzie wiele miast, a tak się nie stało. I tym razem zmobilizujemy się, aby wygrać i te wybory.. Marine Le Pen przez całą swoją karierę stale odrzucała Unię Europejską, odrzucała sojusze i wspierała Rosję.