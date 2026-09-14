Donald Trump Jr. poślubił Bettinę Anderson podczas trzydniowej uroczystości na prywatnych wyspach na Bahamach. Według dokumentów przeanalizowanych przez ProPublica oraz rozmów z trzema osobami znającymi kulisy wydarzenia część kosztów pokrył Umar Kremlow, rosyjski biznesmen i prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu (IBA).

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Kremlow miał zapłacić setki tysięcy dolarów. Sfinansował m.in. wynajęcie jednej z prywatnych wysp, na której odbyło się przyjęcie i gdzie nocowali goście. Pokrył także koszt pokazu fajerwerków, a jego zespół uczestniczył w organizacji wydarzenia.

Według ProPublica za płatności odpowiadał podmiot powiązany z IBA zarejestrowany w Dubaju.

W uroczystości uczestniczyło około 50 osób. Wśród nich byli m.in. Jared Kushner, Eric Trump oraz sam Kremlow. Rosjanin miał pojawić się w towarzystwie większej grupy rosyjskich gości.

Kim jest Umar Kremlow?

Kremlow od lat buduje swoją pozycję w rosyjskim świecie sportu i biznesu. Od 2020 roku stoi na czele IBA, organizacji bokserskiej, która przez lata nadzorowała boks olimpijski.

Stowarzyszenie jest związane z rosyjskim państwowym gigantem energetycznym Gazpromem. Według ProPublica rosyjska firma finansowała IBA kwotami sięgającymi dziesiątek milionów dolarów.

W kwietniu Kremlow otrzymał od Władimira Putina Order Przyjaźni. Kilka dni przed ślubem Trumpa Jr. miał towarzyszyć rosyjskiemu przywódcy podczas wizyty w Chinach, choć biuro prasowe oligarchy zaprzecza, by był członkiem oficjalnej delegacji. Kremlow został objęty sankcjami przez Ukrainę ze względu na jego związki z rosyjskimi władzami i służbami bezpieczeństwa. Nie figuruje natomiast na publicznej liście sankcyjnej USA.

Trump Jr. i Kremlow poznali się niedawno

Nie wiadomo, co było motywem finansowego zaangażowania Kremlowa Z publicznie dostępnych informacji wynika, że jego relacja z Trumpem Jr. zaczęła się stosunkowo niedawno.

Rzecznik Trumpa Jr. nie zakwestionował informacji o opłacaniu części kosztów ślubu przez Kremlowa. Określił Rosjanina jako „osobistego przyjaciela” Trumpa Jr. i podkreślił, że nie łączy ich relacja biznesowa. Według niego poznali się dzięki wspólnemu znajomemu ze środowiska myśliwskiego, a zbliżyło ich zainteresowanie boksem i aktywnością na świeżym powietrzu.

Biuro prasowe Kremlowa również potwierdziło przyjacielskie relacje obu mężczyzn. Według jego przedstawicieli poznali się „kilka lat temu”. Zapewniono również, że Kremlow nie rozmawiał z Trumpem Jr. ani innymi amerykańskimi znajomymi o sprawach politycznych.

Trump Jr. coraz ważniejszy w amerykańskiej polityce

Znaczenie tej relacji rośnie wraz z polityczną rolą Donalda Trumpa Jr. Według wcześniejszych doniesień aktywnie uczestniczył w procesie wyboru kandydatów do administracji swojego ojca podczas drugiej kadencji prezydenta.

„Wall Street Journal” określał go mianem jednego z najważniejszych politycznych doradców prezydenta. Trump Jr. jest także ważną postacią dla ruchu MAGA.

Jego relacje z Rosjaninem bliskim Putinowi nabierają dodatkowego znaczenia ze względu na wojnę Rosji przeciwko Ukrainie i rolę administracji Trumpa w próbach doprowadzenia do zakończenia konfliktu.

W sprawie nie ma jednak dowodów przedstawionych przez ProPublica na to, że Kremlow finansował ślub w zamian za konkretne korzyści polityczne lub że rosyjskie władze były zaangażowane w te płatności.

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Historia związków Kremlowa z rosyjskimi władzami

Według ustaleń ProPublica Kremlow przez lata rozwijał swoją pozycję dzięki relacjom z rosyjskim establishmentem. W 2010 roku zmienił nazwisko, a następnie związał się z nacjonalistyczną grupą motocyklową Nocne Wilki. To właśnie dzięki niej miał zbliżyć się do Aleksieja Rubeżnoja, który obecnie kieruje ochroną prezydenta Rosji.

W 2017 roku Kremlow przejął kierowanie Rosyjską Federacją Bokserską. Trzy lata później został prezesem IBA.

Międzynarodowy Komitet Olimpijski w 2023 roku odebrał IBA status organizacji odpowiedzialnej za boks olimpijski. MKOl wskazywał m.in. na problemy z zarządzaniem organizacją oraz brak przejrzystości dotyczącej źródeł jej finansowania.

Relacja Trumpa Jr. z rosyjskim środowiskiem budzi pytania

Kontakt Trumpa Jr. z Kremlowem jest szczególnie istotny w kontekście historii relacji rodziny Trumpów z Rosją. W 2016 roku Trump Jr. uczestniczył w spotkaniu w Trump Tower z rosyjską prawniczką, która miała zaoferować informacje obciążające Hillary Clinton. Spotkanie stało się później jednym z wątków śledztwa Roberta Muellera.

Raport Muellera nie znalazł wystarczających podstaw, by postawić Trumpowi Jr. zarzut popełnienia przestępstwa.