„Po skandalicznym zachowaniu Macierewicza wobec funkcjonariuszy polskiej policji zdecydowałem o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez A. Macierewicza – poinformował w mediach społecznościowych szef MSWiA, Marcin Kierwiński. „Dość tego. Macierewicz musi odpowiedzieć za atak na polskich policjantów” – dodał.

Reklama Reklama

To reakcja na zachowanie posła PiS podczas próby wejścia do siedziby Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Na nagraniu, które opublikował m.in. poseł Lewicy Tomasz Trela, widać, jak Antoni Macierewicz dotyka kamizelki policjanta, starając się odczytać dane z jego naszywki. Mówi także: „Będę musiał skierować sprawę do sądu”.

W ubiegły czwartek resort sprawiedliwości poinformował, że szef MS Waldemar Żurek po ponownym rozpatrzeniu sprawy utrzymał w mocy decyzję o odwołaniu dr. Michała Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Jak przekazano, jego obowiązki przejął prof. AWS, dr hab. Sławomir Cudak. Następnego dnia rano Cudak stawił się w siedzibie uczelni w Warszawie. Przeciwko jego obecności protestowali m.in. posłowie PiS. Na miejscu interweniowała policja.