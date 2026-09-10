We wpisie na swoim profilu na FB Waldemar Żurek dodał: „Nie ma i nie będzie zgody na partyjną agitację na stanowisku Rektora Akademii odpowiedzialnej za kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej”.

Ministerstwo Sprawiedliwości w oficjalnym komunikacie potwierdziło, że decyzja jest ostateczna i „nie przysługuje od niej odwołanie ani kolejny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy”. 

Michał Sopiński we wpisie na portalu X stwierdza, że nie otrzymał żadnej decyzji ministra sprawiedliwości, a zatem nadal jest rektorem AWS. „Decyzje administracyjne są ostateczne z chwilą doręczenia stronie. Nie z chwilą podpisu. Żadnej decyzji mi nie doręczono. Żurek znów łamie prawo” - napisał Sopiński. 

Prawicowa prasa twierdzi, że dziś rano do siedziby Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie próbowali dostać się funkcjonariusze policji oraz Służby Więziennej. Nie było tam jednak  Michała Sopińskiego, bo wyjechał na Forum Ekonomiczne w Karpaczu. 

MS: Sopiński rażąco naruszył przepisy

Decyzja została wydana na podstawie art. 432 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przepis ten pozwala ministrowi nadzorującemu uczelnię odwołać rektora, jeżeli rektor rażąco lub uporczywie narusza przepisy prawa.  "Odwołanie Rektora-Komendanta nie stanowi ingerencji w wolność badań naukowych ani autonomię Akademii, lecz wykonanie ustawowych kompetencji nadzorczych wobec uczelni służb państwowych" - zaznaczono w komunikacie MS.

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Resort sprawiedliwości poinformował też, że przed wydaniem decyzji minister ponownie przeanalizował całość materiału dowodowego, w tym dokumenty zgromadzone po pierwotnej decyzji o odwołaniu Sopińśkiego, wydanej 28 maja. Uwzględnił przy tym zarzuty, wyjaśnienia i wnioski przedstawione przez stronę oraz zasięgnął  opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

„Ponowne rozpatrzenie sprawy potwierdziło, że zachodziły ustawowe przesłanki odwołania Rektora-Komendanta” – przekazało MS. Jak czytamy w komunikacie, chodzi o trzy zasadnicze obszary stwierdzonych naruszeń:

1. nieprawidłowości w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora skutkujące wznowieniem przez Radę Doskonałości Naukowej czterech postępowań dotyczących nadania stopnia doktora;

2. naruszenia zasady apolityczności Służby Więziennej. Według MS publiczna, wielokrotna i długotrwała aktywność partyjno-polityczna Michała Sopińskiego, łączona z pełnioną funkcją, pozostawała w sprzeczności z ustawowym wymogiem apolityczności Służby Więziennej. Jak zaznaczono, ocena ta nie dotyczyła prywatnych poglądów politycznych, wolności wypowiedzi ani swobody debaty akademickiej, lecz sposobu wykonywania funkcji organu apolitycznej formacji państwowej;

3. nieprawidłowości przy realizacji zadań związanych z aplikacją kuratorską tj. zakwestionowanie przez władze Akademii umocowania Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Wynikająca z tego odmowa zawarcia umowy dotyczącej zajęć teoretycznych była wykraczała poza zakres kompetencji uczelni. „Działanie to stworzyło realne zagrożenie dla terminowej realizacji ustawowego zadania publicznego i prawidłowego przebiegu aplikacji kuratorskiej. Późniejsze zawarcie umów umożliwiających kontynuowanie aplikacji zostało uwzględnione przy ponownym rozpoznaniu sprawy, nie zmieniło jednak prawnej oceny wcześniejszego działania” - argumentuje minister.

 Minister Sprawiedliwości uznał, że „charakter, skala i powtarzalność” naruszeń uzasadniały ich zakwalifikowanie jako rażącego lub uporczywego naruszania przepisów prawa.

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Jest tymczasowy rektor 

Resort wyjaśnia, że zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie od odwołania rektora do wyboru albo powołania jego następcy obowiązki rektora wykonuje osoba określona zgodnie z regulacjami ustrojowymi uczelni. Senat Akademii Wymiaru Sprawiedliwości  wskazał więc jako osobę wykonującą obowiązki Rektora-Komendanta dr. hab. Sławomira Cudaka, prof. AWS. Jest on uprawniony do kierowania Akademią oraz reprezentowania jej na zewnątrz. 

„Objęcie przez niego obowiązków ma charakter przejściowy i nie stanowi powołania na funkcję Rektora-Komendanta ani nie przesądza o wyniku przyszłej procedury powołania. Ministerstwo Sprawiedliwości oczekuje, że Senat Akademii sprawnie i bez zbędnej zwłoki przeprowadzi ustawową procedurę powołania nowego Rektora-Komendanta. Do tego czasu zadaniem osoby wykonującej obowiązki jest przede wszystkim zapewnienie ciągłości, stabilności i zgodnego z prawem funkcjonowania uczelni" - podkreśla MS. 

Według resortu sprawiedliwości zmiana osoby kierującej Akademią nie wpływa na ciągłość jej działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej ani na sytuację studentów, słuchaczy, doktorantów i pracowników.

„Ministerstwo Sprawiedliwości oczekuje sprawnego przekazania obowiązków oraz współpracy wszystkich organów Akademii w celu zapewnienia jej stabilnego i zgodnego z prawem funkcjonowania” - czytamy w komunikacie. 