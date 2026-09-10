Po wielokrotnych namowach, były minister sprawiedliwości ostatecznie się złamał i przyjął pół miliona złotych od szemranego typa, którego od kilku lat próbowali dopaść pracujący dla niego prokuratorzy. Był to co prawda jakiś tam błąd, ale minister się przecież do niego przyznał, więc nie ma o co kruszyć kopii – to nie ten kaliber, co wstąpienie do konkurencyjnego stowarzyszenia, żeby od razu człowieka wyrzucać z partii. Jest więc sobie Zbigniew Ziobro wiceprzewodniczącym partii z prawem w nazwie, a kto nigdy przez pomyłkę nie wziął pół miliona złotych od obcego człowieka, niech pierwszy rzuci legitymacją partyjną. Jak powiedziała wyrozumiała koleżanka partyjna Ziobry, „Nikt nie powinien być narażany na to, żeby brać pieniądze od złodziei, o których wiedział rząd”.