Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska uzyskałaby 30,2 proc. głosów. To o 2,9 pkt proc. więcej niż w poprzednim badaniu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, przeprowadzonym pod koniec sierpnia.

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Na drugim miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 19,2 proc. badanych. Partia Jarosława Kaczyńskiego straciła 1,4 pkt proc. Trzecia byłaby Konfederacja, która uzyskała 15,1 proc. i poprawiła swój wynik o 1 pkt proc.

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Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna i Rozwój Plus dostałyby się do Sejmu

Do Sejmu dostałyby się także Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, Lewica oraz Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. KKP może liczyć na 6,8 proc. głosów, choć jej poparcie spadło o 1,6 pkt proc. Lewica uzyskała 6,6 proc., co oznacza spadek o 0,5 pkt proc. Rozwój Plus również stracił 0,5 pkt proc. i osiągnął 6 proc.

Sondaż: Trzy partie poza Sejmem

Podstawowego, 5-procentowego progu wyborczego nie przekroczyłaby Partia Razem. Ugrupowanie wskazało 4 proc. badanych, czyli dokładnie tyle samo co w poprzednim sondażu. PSL uzyskałoby 3,7 proc., notując wzrost o 0,7 pkt proc., natomiast Polska 2050 otrzymałaby zaledwie 0,5 proc. głosów, o 0,3 pkt proc. mniej niż poprzednio.

Wciąż znaczna część wyborców nie zdecydowała, na kogo oddałaby głos. Odpowiedź „Nie wiem / trudno powiedzieć” wybrało 7,9 proc. respondentów. To o 0,3 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu.

Sondażowy układ sił odbiera większość rządowi Donalda Tuska

Jeszcze wyraźniej różnicę między obozem rządzącym a opozycją pokazuje przeliczenie poparcia na mandaty. Kalkulator prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego daje Koalicji Obywatelskiej 189 miejsc w Sejmie, a Lewicy 25. Oznacza to łącznie 214 mandatów – o 17 mniej niż potrzeba do uzyskania większości.

Po drugiej stronie znalazłyby się ugrupowania opozycyjne z łącznym wynikiem 246 mandatów. PiS przypadłoby 113 miejsc, Konfederacji 85, Konfederacji Korony Polskiej 27, a Rozwojowi Plus 21.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 4–6 września 2026 r. metodą mix-mode, łączącą internetowe wywiady CAWI z telefonicznymi wywiadami CATI. Objęło ono 1000 osób deklarujących udział w wyborach. Błąd oszacowania wynosi 3 proc. przy poziomie ufności 0,95. Wyniki zestawiono z badaniem przeprowadzonym 21–23 sierpnia 2026 r.