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Branża drzewna postuluje jasne zasady energetycznego wykorzystania pyłu drewnopochodnego

Dla przemysłu drzewnego pył drewnopochodny powstający w procesie produkcji może być cennym źródłem energii i elementem gospodarki o obiegu zamkniętym. Problem w tym, że przepisy nie dają dziś przedsiębiorcom wystarczającej pewności, jak taki materiał zakwalifikować. Dlatego uczestnicy debaty pt. „Duży problem z drobnym pyłem” zgodzili się jednogłośnie, że w tym zakresie potrzebne są nowe, precyzyjne przepisy.

