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Urzędy wdrażają elektroniczny obieg dokumentów dzięki wsparciu NASK i funduszom KPO

Ponad ćwierć miliona osób w 4 tys. instytucji korzysta już z systemu EZD RP, który ma przyspieszyć cyfrową rewolucję w administracji. Docelowo elektroniczne zarządzanie dokumentacją ma zastąpić papierowy obieg dokumentów, usprawnić pracę urzędów i pozwolić obywatelom załatwiać coraz więcej spraw bez wychodzenia z domu. O wyzwaniach związanych z wdrażaniem EZD RP rozmawiano podczas debaty „Rzeczpospolitej”.

