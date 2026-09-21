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Ekspansja zagraniczna po polsku, czyli jak osiągnąć sukces

W dobie nasycenia rodzimego rynku i rosnącej presji konkurencyjnej, wyjście poza granice kraju przestaje być dla polskich przedsiębiorstw jedynie opcją, a staje się strategiczną koniecznością. Jednak sukces na arenie międzynarodowej to proces znacznie bardziej złożony niż prosta replikacja krajowego modelu biznesowego - ocenili uczestnicy kolejnego CFO Roundtable „Rzeczpospolitej”, spotkania zorganizowanego przy okazji konkursu CFO Excellence Awards.

